Critican que el PP no potencie los senderos de la parte roquetera de Sierra de Gádor Rafael Torres, del PSOE, defendió esa moción y otra sobre mejorar el acceso a los institutos de la localidad

J. C. Roquetas de Mar Lunes, 17 de marzo 2025, 15:51 Comenta Compartir

El concejal socialista, Rafael Torres, lamentó que la «prepotencia» y el «rodillo» del PP de Amat hayan bloqueado la aprobación de dos mociones que considera «positivas y necesarias» para la ciudad.

Concretamente, los populares rechazaron una moción para señalizar y potenciar los senderos de la parte roquetera de la Sierra de Gádor y para la mejora de los accesos peatonales y ciclistas en el entorno del barrio de los Institutos.» Son dos mociones buenas para la ciudad, pero el PP está instalado en el bloqueo a cualquier iniciativa que presente el PSOE, por muy buena que sea, lo que evidencia su nerviosismo y debilidad ante nuestra labor de oposición», declaró Torres.

En el caso de la red de senderos, el PP rechazó la propuesta asegurando que llevan años trabajando en ello, algo que sirvió a Torres para recordar los «eternos» estudios del bus urbano, que hace 23 años que debería haberse implantado.

«Al final se trata de una cuestión de voluntad para llevar a cabo las actuaciones y en esta cuestión, como con el bus urbano, el punto limpio y otras cosas, los proyectos se eternizan y se atascan en los despachos durante décadas, y si desde la oposición cumplimos con nuestra obligación de recoger las demandas ciudadanas presentando propuestas, las rechazan con el argumento de que lo están estudiando», lamentó.

En este sentido, Torres también respondió a la «excusa» planteada por el PP sobre los propietarios de los terrenos por los que pasan esos senderos. «Dicen que hay que ver quiénes son los propietarios y que se está estudiando desde el año 2020, pero luego presentan una ruta ciclista para la que no parecen tener problemas con los propietarios que dicen estar buscando», ironizó.

Asimismo, Torres hizo una encendida defensa del proyecto para señalizar y poner en valor esos senderos, que además tendría un coste «mínimo» y podría financiarse con fondos europeos y lo mismo hizo con la segunda moción socialista que planteaba mejorar los accesos a la zona de los Institutos, que hace más de una década que esperan su arreglo.

«Ya el Plan de Movilidad Urbana de 2014 planteaba mejoras que no se han hecho y en 2020 se prometieron actuaciones dentro de la EDUSI que no se han ejecutado porque no tienen ninguna prisa, pero como presentamos una moción para instarles a hacerlo, dicen que lo están estudiando y preparando, lo de siempre».

El concejal defendió la necesidad de mejorar esos accesos, sobre los que el Plan de Movilidad ya alertaba que en los alrededores de los institutos las aceras son estrechas y no cumplen las condiciones de accesibilidad. Tampoco hay carriles bici y barrios como La Rocalla, Joaquinico o Las 200 Viviendas solo están comunicados por caminos estrechos de invernaderos que son muy peligrosos para peatones y ciclistas.

«Tras tanto estudio que nunca acaba, se nos ha echado el tiempo encima y esto es ya urgente, porque a los dos institutos y el colegio actuales, a los que acceden alrededor de 4.000 niños todos los días, se suman el hospital y la ciudad deportiva», recordó Torres.