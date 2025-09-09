Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El Festival se realizó durante estos días en Roquetas de Mar. R. I.

Critican la celebración del 'Sunwaves' por su ubicación

Roquetas de Mar ·

Desde la coalición progresista alegaron que en en la Ribera de la Algaida conviven especies en vía de extinción

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:13

La coalición progresista de Izquierda Unida - Podemos lanzó la noche del pasado miércoles 3 de septiembre un vídeo en sus redes sociales criticando, a través de su concejal portavoz, Zacarías Lekal, la problemática de la ubicación del 'Sunwaves Festival' que se celebra en Roquetas de Mar desde el 4 hasta este 8 de septiembre.

«No estoy en contra de que se haga un festival de música electrónica en nuestro municipio, porque soy un gran fan, sino del lugar donde se realiza. Allí, más allá, está el paraje natural de la Algaida, donde conviven especies de vía de extinción a las que por lo que sea no les viene bien escuchar música electrónica 24/7».

El concejal añadió que «estas especies entre esta zona y donde nos encontramos ahora mismo, las Salinas de San Rafael, que además se encuentra en la Lista Roja de Hispania Nostra, con una lista que muestra el patrimonio histórico que se encuentra en peligro».

«El PP promociona la historia de las Salinas como elemento turístico, pero a la vez, hace un macro festival para destruirlas». Además, añade que «este festival, en este lugar, atenta contra la flora, fauna y el patrimonio».

ideal Critican la celebración del 'Sunwaves' por su ubicación

