El PP critica el «año en blanco» para Roquetas del Gobierno de Pedro Sánchez Los candidatos al congreso Miguel Ángel Castellón y Rocío Sánchez, mantuvieron ayer un encuentro con militantes populares de Roquetas J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 15 octubre 2019, 10:38

Los candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería Miguel Ángel Castellón, Juanjo Matarí y Rocío Sánchez, acompañados por el presidente de los populares almerienses, Gabriel Amat, han mantenido un encuentro con medio centenar de afiliados en la sede del PP de Roquetas de Mar. Una reunión que ha servido para poner de manifiesto el «año en blanco» que ha supuesto tener a Pedro Sánchez en La Moncloa para el municipio de Roquetas.

«Incluso proyectos ya firmados y en marcha han sido guardados en un cajón, que es lo que sabe hacer el PSOE y lo que siempre hace con Roquetas de Mar y con la provincia de Almería», ha subrayado el cabeza de lista, en alusión al Convenio con el Ministerio del Interior para el traslado del cuartel de la Guardia Civil, a la remodelación del enlace 429 de la A7 en El Parador, que también había empezado a tramitar el PP, al tercer carril de la A7 entre Roquetas y Almería y a la ampliación de la depuradora. «Son todos proyectos muy importantes, proyectos clave para el día a día de los roqueteros, de los que sin embargo no ha llegado a moverse ni un solo papel con Sánchez», ha lamentado Castellón.

El candidato ha animado así a «hacer pedagogía» y explicar a los defraudados que sus votos son indispensables para desbloquear España y para que Roquetas de Mar siga avanzando. «Estas elecciones son una segunda vuelta entre dos candidatos, el del bloqueo y el único que puede desbloquear, son una ocasión de oro para Roquetas, para Almería y para España», ha aseverado.

En la misma línea se ha expresado el candidato nº2 al Congreso, Juanjo Matarí, quien ha resaltado la oportunidad que supondría tener un Ayuntamiento, una Diputación, una Junta de Andalucía y un gobierno de España en manos del Partido Popular. «Estamos en un momento único que no esperábamos pero en el que estamos viendo que el ambiente de la calle es de ilusión. Tenemos que trasladar que se puede ganar y que Pablo Casado es la única garantía para que no gobierne Pedro Sánchez», ha subrayado. Matarí ha recordado los difíciles años que vivió el gobierno del Partido Popular ante un país a punto del rescate. «Es verdad que entonces no se pudieron hacer grandes inversiones, ya que hubo que pagar lo que el PSOE dejó sin pagar. Por eso no podemos dejar que esto vuelva a ocurrir. Está en nuestras manos».

La candidata Rocío Sánchez Llamas ha querido agradecer al presidente provincial y a sus compañeros del PP roquetero la confianza depositada en ella para representar a Roquetas en la candidatura al Congreso. Sobre los grandes proyectos para Roquetas olvidados por el PSOE, Rocío Sánchez ha recordado que «la paralización del convenio con la Guardia Civil supone una situación insostenible para los agentes, que trabajan en condiciones inadecuadas».

«No es sólo que guarden un proyecto en un cajón, es que esta inacción repercute gravemente en nuestra ciudad, como ocurre con cada avance que el PP de Gabriel Amat plantea, incluso a pesar de que no requiere financiación del Estado, como este caso. ¿O se nos ha olvidado por qué se hizo finalmente la variante y que, a pesar del esfuerzo que hizo el Ayuntamiento, los socialistas dejaron el ramal a El Solanillo cerrado por impago hasta que llegó el Partido Popular a la Junta de Andalucía?», ha destacado.

Por último, el presidente provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha hecho un llamamiento a demostrar «que el Partido Popular es un partido fuerte», para lo que ha animado a «hablar cada uno con nuestro entorno, con aquellas personas que el pasado abril, por unas cosas u otras, no depositaron su voto en el PP, ha hacerles ver que tenemos una oportunidad nueva en la que estoy convencido de que el Partido Popular va a ganar las elecciones en Roquetas y en la provincia y que va a gobernar en España».

El Consejo de Alcaldes del PP ha pedido también al Ejecutivo una mayor defensa de nuestros productos en Europa y el mundo, «pero para ello es necesario un Gobierno de España que se centre y trabaje por los intereses generales de los españoles, y no uno como el de Pedro Sánchez que está más pendiente de sus intereses electorales que en solucionar los problemas de nuestro país», ha señalado Gabriel Amat.