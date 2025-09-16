El Cristo de la Salud y sesiones de música finalizan las Fiestas de la Villa

J. Cortés Vícar Martes, 16 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Finalizaba la noche de este domingo uno de los grandes festejos de este periodo estival en Vícar con las Fiestas Patronales de la Villa de Vícar y su solemne procesión del Cristo de la Salud paseando por las calles del municipio mientras anochecía.

Unos festejos que dieron mucho de sí, ya que comenzaron el pasado jueves 11 de septiembre con un preámbulo a la festividad con varias sesiones de juegos deportivos a las 19.00 horas y el III Memorial Tomás Parrilla a las 21.00 horas. Además, coincidiendo en este espacio tuvo lugar la presentación de la temporada deportiva 2025/2026 junto a los clubes a sobre las 21.30 horas.

Este viernes, y tras el chupinazo en la Plaza Barranquillo (13.30 horas), comenzaron oficialmente las fiestas de la Villa con arroz vecinal y feria de mediodía (14.00 horas). La tarde estuvo dedicada a nuevas sesiones deportivas como los torneos de futbolín y tenis de mesa (16.00 horas) para llegar al Gran Desfile de Carrozas que recorrió las calles de la Villa (19.30 horas). Por la noche el baile estuvo amenizado por la Orquesta Pentagrama y Orquesta Fábula (22.30 horas) hasta dar paso a la coronación de Rey y Reina (23.30 horas).

Fin de semana

Asimismo, las actividades del sábado dieron comienzo a partir de las 11.30 horas de la mañana con la fiesta de colores y fiesta de la espuma, mientras que la Feria de Mediodía estuvo amenizada por la actuación musical del grupo Entre Bambalinas (15.00 horas).

Por otra parte, la ofrenda floral de de nardos y claveles rojos al Santo Cristo de la Salud fue a partir de las 19.00 horas en la Iglesia de San Benito. Por último, la Orquesta Pentagrama regresó, junto a DJ Felipe Rubio a la Plaza Barranquillo (22.30 horas) para poner sintonía a la verbena.

Del mismo modo, el domingo fue un día intenso con citas y actividades pensadas para el encuentro de vecinos, amigos y familiares comenzando desde muy temprano con los cabezudos (07.00 horas) y desayuno a cargo de la Asociación de Vecinos San Benito (08.00 horas). Durante la Feria de Mediodía Perjudi-K2 estará acompañando musicalmente a los vecinos y vecinas hasta llegar el momento de las actividades infantiles de la tarde.

Novedades

Entre otra de las novedades de este año se encontraba la celebración de la eucaristía en honor al Cristo de la Salud, que se llevó a cabo por la tarde (19.30 horas) y no por la mañana, como había sido habitual en otras ocasiones. De esta forma los actos litúrgicos se sucedieron por la tarde, ya que tras la misa salió el Cristo en procesión (20.30 horas) acompañado por la Agrupación Musical Virgen de las Angustias.

Por último, a las 22.00 horas hubo un homenaje muy especial en reconocimiento a algunos de los vecinos más longevos de la Villa de Vícar para culminar con un gran baile amenizado por Orquesta Pentagrama y DJ EfeJefe, uno de los djs más dicharacheros del panorama musical almeriense con sesiones hasta altas horas de la madrugada. Cerraba así, los festejos de la Villa de Vícar, esperando ya a la próxima cita festera.