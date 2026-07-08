Crear un parque arqueológico en Turaniana y la segunda modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento, entre los temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas iniciará a las 09.00 horas de este jueves, 9 de junio, una nueva sesión plenaria con algo más de una ... docena de temas de especial relevancia para la ciudadanía roquetera.

Se tiene previsto realizar dos tomas de conocimiento. Una es sobre la firma del protocolo general de actuación entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el establecimiento de un marco de colaboración institucional para la implantación de la Policía Nacional en el municipio. La otra toma de conocimiento es sobre el informe trimestral de seguimiento de facturas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, segundo trimestre del Ejercicio 2026.

En cuanto a los dictámenes previstos solo hay dos. Uno relativo a la aprobación de la segunda modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el ejercicio 2026, y otro relativo a la actualización de la cuota anual de participación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar como Patrono a la Fundación Bahía Almeriport.

Mociones

La sesión plenaria contará con seis mociones, cabe destacar que ni el Partido Popular ni Almería Avanza no presentan ninguna. A su vez, el PSOE de Roquetas presenta una propuesta para el estudio y puesta en valor del yacimiento arqueológico Turaniana, en la que se insta al Ayuntamiento a impulsar un convenio con la Universidad de Almería y la Junta para realizar excavaciones a bajo coste mediante campos de voluntariado y su posterior musealización como parque arqueológico. La otra propuesta es para la pacificación del tráfico en las calles de la ciudad.

Por su parte, Vox Roquetas prepara una propuesta para la condena de la corrupción del entorno del presidente Pedro Sánchez y petición de elecciones generales, aparte de otra propuesta para la promoción a empresas locales y mejora de la transparencia en la adjudicación de contratos menores.

El Grupo IU-Podemos con Roquetas de Mar tiene también dos propuestas. Una es sobre la creación de una red de refugios climáticos y medidas de adaptación urbana ante el crecimiento de episodios de calor extremo, y otra es para aumentar el número de fuentes públicas en Roquetas.