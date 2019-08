Continúa «grave» en Torrecárdenas el agricultor agredido en Roquetas Acceso principal del Hospital Universitario Torrecárdenas. / A. A. La Guardia Civil investiga lo ocurrido el pasado jueves cuando un individuo sin identificar atacó en su invernadero a este hombre y se llevó su teléfono móvil ALICIA AMATE Almería Lunes, 12 agosto 2019, 13:01

El agricultor agredido el pasado jueves en su finca invernada de El Parador de las Hortichuelas, en Roquetas de Mar, continúa esta mañana ingresado en la unidad de reanimación del Hospital Universitario de Torrecárdenas tras haber sido intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas, según la denuncia interpuesta por su hija, tras ser atacado «con una piedra» por un hombre «de raza negra».

Debido a la agresión, presuntamente motivada por la negativa de este hombre de dar trabajo a su agresor por ser «ilegal», el agricultor sufrió una rotura del tabique nasal y la mandíbula por lo que fue trasladado al centro hospitalario en el que sigue «en estado grave», han confirmado fuentes de Torrecárdenas.

La Guardia Civil de Almería investiga, por su parte, el caso desde que se produjeran los hechos como un delito de lesiones. No obstante, dado que el agresor se llevó el teléfono móvil de su víctima, no descartan otras vías de investigación. Hasta el momento no se ha logrado identificar al sujeto.