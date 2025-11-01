El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo
Roquetas de Mar ·El titular de la oficina consular en Almería visita el Ayuntamiento de Roquetas y mantiene una charla con el alcalde
J. C.
Roquetas de Mar
Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:24
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat recibió este pasado miércoles en su despacho al cónsul de Rumanía, Ion Mihai Stirbu, en una visita ... institucional marcada por la cordialidad y la cooperación.
Durante el encuentro, ambos representantes manifestaron su voluntad de trabajar juntos en proyectos que beneficien a toda la ciudadanía. Además, el cónsul aprovechó la ocasión para invitar al alcalde a la celebración del Día de Rumanía, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en Almería, un acto que reunirá a autoridades de toda la provincia.
Un día especial para el que la comunidad rumana se viste de gala y realiza numerosos actos, y que el pasado año contó con un cambio relevante, y es que durante ese fin de semana se celebraron las elecciones para el Parlamento del país centroeuropeo y lógicamente este evento político modificó algunos de los actos previstos.
Aún así, el Palacio de Congresos de Aguadulce contó con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, concejales del equipo de Gobierno y el párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana, el Padre Sorin. Durante esta visita, los allí presentes tuvieron la oportunidad de participar en el tradicional gesto de hospitalidad rumano: el pan con sal, un símbolo ancestral de paz, amor y respeto.
El alcalde del municipio, Gabriel Amat, comentó que «sentimos que estáis con nosotros y os decimos que estáis en vuestra casa, todas aquellas personas que habéis querido estar en el municipio de Roquetas de Mar».
