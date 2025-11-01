Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en su despacho junto al Cónsul de Rumanía en Almería. R. I.

El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo

Roquetas de Mar ·

El titular de la oficina consular en Almería visita el Ayuntamiento de Roquetas y mantiene una charla con el alcalde

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat recibió este pasado miércoles en su despacho al cónsul de Rumanía, Ion Mihai Stirbu, en una visita ... institucional marcada por la cordialidad y la cooperación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  7. 7 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  8. 8

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE
  9. 9 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada
  10. 10

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo

El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo