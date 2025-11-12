Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde destaca que estas instalaciones contemplan una piscina cubierta, un gimnasio y zonas de recreo exterior con varios espacios. IDEAL

«La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»

Roquetas de Mar ·

Gabriel Amat visita las obras de construcción del futuro Complejo de la Ciudad Deportiva de Roquetas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

Los trabajos de construcción del futuro Complejo de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar marcha a buen rimo. Se trata de una infraestructura que ... contempla entre otras dotaciones, una piscina cubierta de ocho calles, una de ellas adaptada, una piscina terapéutica y una sala fitness junto a otros equipamientos como zonas de recreo con rocódromo, calistenia, juegos infantiles o baloncesto 3x3.

