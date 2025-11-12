Los trabajos de construcción del futuro Complejo de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar marcha a buen rimo. Se trata de una infraestructura que ... contempla entre otras dotaciones, una piscina cubierta de ocho calles, una de ellas adaptada, una piscina terapéutica y una sala fitness junto a otros equipamientos como zonas de recreo con rocódromo, calistenia, juegos infantiles o baloncesto 3x3.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, comprobó el desarrollo de estos trabajos de construcción de este futuro centro deportivo que ocupa una superficie total de 12.000 metros cuadrados. «Desde el equipo de Gobierno hemos hecho un esfuerzo importante para cubrir la demanda de instalaciones deportivas en Roquetas de Mar, ya que la construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad», subrayó el primer edil.

Por otro lado, el alcalde explicó que una vez finalicen las obras de construcción de este centro deportivo se iniciará la reforma del CDU Juan González de El Parador junto el impulso de otros proyectos claves en Aguadulce que también vendrá a cubrir la demanda de instalaciones deportivas en el municipio. En concreto, Amat recordó que junto a la remodelación y adecuación de la Rambla San Antonio se contemplan importantes infraestructuras como un gran parque y el impulso de una piscina cubierta, un gimnasio y también piscina de agua marina en la zona de la Ventilla.

Además, el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Gabriel Amat valoró en la presentación de este proyecto en el salón de Plenos del Consistorio que «cada día pasan por nuestras instalaciones deportivas miles de personas, nuestro municipio es referente del deporte base y se ha convertido en sede para la celebración de competiciones deportivas de alto nivel que atraen también a visitantes de otras provincias, nos sentimos muy ilusionados de iniciar el proyecto de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar», comentó el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Instalaciones modernas

El futuro complejo deportivo se ubicará junto al Estadio Antonio Peroles y contará con equipamientos de última generación, accesibles y de máxima calidad. En concreto, el edificio contará con dos plantas definidas por tres grandes contenedores diferenciados. El primero de ellos albergará la recepción, la zona comercial, administración y una de las salas de actividades en planta baja, mientras que la planta superior acogería tres grandes salas de actividades.

En el segundo contenedor se instalarán los vestuarios, la ludoteca, la cafetería en planta baja y la sala de fitness general en planta alta. Es preciso señalar que entre ambos contenedores se libera un espacio que permitirá distribuir las circulaciones del complejo que tendrá un control único de acceso. Por último, el tercero de los contenedores se destinaría a la piscina cubierta y servicios anexos de spa.

Este recinto contará con sistemas de última generación como la climatización - ventilación mecánica, aerotermia y un sistema informático de gestión centralizada junto los últimos avances en medidas de ahorro energético, ya que se contempla la instalación de 110 paneles fotovoltaicos monocristalinos con una potencia total instalada de 50,01kw junto con otros sistemas de reutilización de aguas grises para riego y wc. Todo ello con el objetivo de contar con unas instalaciones modernas, energéticamente autosuficientes y positivas para la ciudad.