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Construcción del nuevo ayuntamiento y modificado del Centro Deportivo Urbano, entre los temas del pleno

La sesión dará comienzo este miércoles a las 09.00 horas

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Construcción del nuevo ayuntamiento y modificado del Centro Deportivo Urbano, entre los temas del pleno

Javier Cortés

Roquetas de Mar

El Ayuntamiento de Roquetas iniciará a las 09.00 horas de este miércoles, 2 de septiembre, una nueva sesión plenaria ordinaria con una decena de ... temas de especial relevancia para la ciudadanía roquetera.

Entre los puntos más destacados se encuentran la toma de conocimiento relativa a la autorización de la redacción del proyecto modificado de la obra pública denominada 'Centro deportivo urbano (Piscina y Sala Fitness) en el complejo de la Ciudad Deportiva de Roquetas de Mar' y la toma de conocimiento relativa a la aprobación del Proyecto de demolición de la actuación 'Construcción Casa Consistorial, ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios adyacentes, de Roquetas' y de la relativo a la aprobación del expediente de contratación de obras para la demolición de la Casa Consistorial y espacios adyacentes.

También están previstos otras tomas de conocimiento como informe del segundo trimestre de 2026 sobre las convalidaciones realizadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas y el informe anual de control sobre la contratación pública en el Ayuntamiento de Roquetas. Además, de la toma de conocimiento del Decreto de Alcaldía-Presidencia relativo al cese de Amelia Patricia García García como personal eventual del Ayuntamiento y también al cese de Sofía Hernández Martínez como personal eventual del Ayuntamiento.

Otros de los puntos serán la aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 9 de julio de 2026, la dación de cuentas y el turno de ruegos y preguntas. Sin embargo, esta nueva sesión plenaria no contará con ninguna moción, ni del Grupo Popular ni de los partidos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

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