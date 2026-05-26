El Consorcio de Bomberos del Poniente refuerza su estructura con la figura del Coordinador de Prevención y Formación

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense ha celebrado, en el Parque de Bomberos de Roquetas de Mar, el ... acto de toma de posesión del nuevo Coordinador de Prevención y Formación de Bomberos, una figura técnica orientada a reforzar la planificación preventiva, la formación interna del personal operativo y la mejora continua de la seguridad del servicio.

Durante el acto tomó posesión Alfonso Acacio Marcos como funcionario de carrera en esta categoría, acompañado por la jefatura del servicio, el secretario del Consorcio, el vicepresidente José Crespo y familiares del nuevo funcionario.

Una figura técnica

Con esta toma de posesión, el Consorcio avanza en la consolidación de una estructura técnica más especializada, adaptada a las necesidades actuales de los servicios de emergencia y orientada no solo a la respuesta ante incendios, rescates o situaciones de riesgo, sino también a la prevención, la formación permanente y la mejora de la seguridad operativa.

La figura del Coordinador de Prevención y Formación permitirá dar continuidad, ordenar e impulsar líneas de trabajo que el Consorcio viene desarrollando desde hace años, especialmente en materia de formación interna, planificación de prácticas, revisión de procedimientos y mejora de las condiciones de seguridad en las intervenciones.

Prevención y formación

La evolución de los riesgos, la complejidad de las intervenciones y la necesidad de proteger la seguridad de los propios efectivos hacen necesario reforzar áreas específicas de trabajo que permitan anticiparse, planificar y mejorar la respuesta operativa.

Entre sus funciones se encuentra la coordinación de acciones formativas, el seguimiento de necesidades preventivas, la colaboración en la mejora de protocolos internos, la planificación de prácticas operativas y el apoyo técnico en actuaciones de prevención dirigidas tanto al personal del Consorcio como al entorno institucional, empresarial y municipal.

Prevención exterior, autoprotección y colaboración con el territorio

Además de su dimensión interna, esta figura refuerza también la labor preventiva que el Consorcio desarrolla hacia el exterior, mediante la colaboración con municipios, empresas y entidades en la identificación de riesgos, la mejora de la autoprotección, la preparación de simulacros y la implantación de medidas que contribuyan a reducir la vulnerabilidad del territorio.

El vicepresidente del Consorcio, José Crespo, destacó que esta toma de posesión «supone un paso importante en la profesionalización del servicio y en la consolidación de áreas técnicas que son fundamentales para seguir mejorando la seguridad de nuestros bomberos y la calidad de la respuesta que se presta a la ciudadanía».

Asimismo, subrayó que «la prevención y la formación no son elementos accesorios, sino herramientas esenciales para reducir riesgos, mejorar la eficacia de las intervenciones y avanzar hacia un modelo de servicio cada vez más preparado, más seguro y más especializado».

Con este nombramiento, el Consorcio reafirma su compromiso con la modernización del servicio, la formación permanente de sus profesionales, la prevención de riesgos y la colaboración activa con municipios, empresas y entidades de su ámbito de actuación.