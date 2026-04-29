El Consorcio de Bomberos del Poniente incorpora 12 nuevos efectivos para un mejor servicio

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense ha formalizado la incorporación como funcionarios de carrera de los 12 nuevos ... efectivos -11 bomberos y una bombera- que han superado el proceso selectivo.

Los nuevos profesionales tomaron posesión como funcionarios en prácticas el pasado 13 de abril, iniciando entonces un periodo de formación de tres meses que ahora han superado con éxito, culminando así su incorporación definitiva al servicio.

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia de autoridades institucionales, entre ellas el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el vicepresidente del Consorcio, José Crespo, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Adra, así como miembros de la Junta General como Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y José Luis Leseduarte Carretero, en representación del Ayuntamiento de Vícar, en una jornada en la que se formaliza la incorporación definitiva de estos profesionales al servicio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha dado la enhorabuena a estos 12 nuevos bomberos a quienes les ha animado a trabajar con responsabilidad y voluntad.

«Vuestra labor es esencial ya que gracias a vuestro trabajo garantizáis la seguridad a todos los vecinos y vecinas, sois profesionales especializados y formados y estáis preparados para afrontar distintas situaciones, debéis tener siempre presente que vuestra prioridad el es ofrecer a la sociedad un servicio público de calidad a través de vuestro trabajo «.

Por su parte, el vicepresidente del Consorcio ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los nuevos efectivos durante su periodo formativo, destacando que han superado una etapa exigente que les permite integrarse plenamente en una organización clave para la seguridad del territorio, caracterizada por su alto nivel de profesionalización, preparación y capacidad operativa. Asimismo, ha reconocido el papel fundamental de sus familias, cuyo apoyo resulta esencial en una profesión tan exigente y vocacional como la de bombero.

Durante esta fase, han desarrollado un programa formativo intensivo en los parques de Roquetas de Mar y El Ejido, centrado en la preparación técnica, operativa y de seguridad, con el objetivo de garantizar su plena capacitación antes de su integración en la operativa del Consorcio.

Esta promoción ha marcado además un hito en la historia del Consorcio con la incorporación de la primera mujer bombera en la plantilla, un avance significativo hacia una mayor presencia femenina en un servicio público esencial.

El Consorcio continúa consolidando un modelo de crecimiento basado en la mejora continua del servicio, la inversión en medios materiales y la formación especializada, con el objetivo de mantener un cuerpo altamente profesionalizado y referente a nivel nacional.

Próxima convocatoria

En este contexto de refuerzo de plantilla, el Consorcio avanza en el proceso selectivo de 20 nuevas plazas de bombero, correspondientes a la oferta pública de empleo prevista para 2026.

En los próximos días se publicará la lista de admitidos a este proceso, al que se han presentado más de 300 aspirantes, una cifra que refleja el alto nivel de interés que genera un cuerpo de bomberos consolidado como referente por su grado de profesionalización, la capacitación de sus efectivos y la inversión continua en medios materiales y técnicos.

Este elevado número de candidaturas pone de manifiesto la exigencia y competitividad del acceso a un servicio público cada vez más especializado, así como la solidez del modelo de gestión impulsado por el Consorcio en los últimos años.

Las plazas convocadas se ajustan a la normativa autonómica vigente en materia de acceso y selección de personal en los servicios de prevención y extinción de incendios, garantizando un proceso riguroso y alineado con los estándares establecidos por la Junta de Andalucía.

Esta convocatoria permitirá seguir ampliando la plantilla y reforzando la capacidad de respuesta del Consorcio en todos los municipios consorciados. En este sentido, el vicepresidente del Consorcio ha señalado que esta nueva convocatoria permitirá seguir dimensionando la plantilla y consolidando el modelo de servicio, «adaptándolo a las necesidades de un territorio en constante crecimiento y cada vez más exigente desde el punto de vista operativo».

Un servicio esencial

El Consorcio de Bomberos del Poniente presta servicio en el Poniente Almeriense y el área metropolitana de Almería, dos de las zonas con mayor actividad de la provincia, caracterizadas por una alta concentración de núcleos urbanos, zonas industriales y áreas logísticas.

Con una cobertura cercana a los 3.400 kilómetros cuadrados, el Consorcio protege a 53 municipios y a una población superior a 350.000 habitantes, contando con una estructura operativa formada por dos parques, dos retenes y más de un centenar de profesionales.

El servicio desarrolla su actividad tanto en la atención de emergencias como en la prevención, garantizando la seguridad de la ciudadanía y la protección de infraestructuras clave del territorio.