El Consistorio roquetero organiza una ruta de senderismo al Cordel de La Solana, en Alboloduy

Javier Cortés Roquetas de Mar 28/04/2026 a las 15:59h.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar prepara una nueva ruta de senderismo. El próximo domingo, 10 de mayo, está previsto una jornada en plena naturaleza ... con la ruta Cordel de La Solana (Alboloduy), en el Parque Natural de Sierra Nevada.

Un recorrido familiar y accesible, ideal para todos los públicos, que contará con una distancia de unos 7 kilómetros, una duración de unas 3 horas, una dificultad baja y un recorrido circular. Para realizar esta ruta es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas, para un máximo de unos 50 participante, y cuesta 12 euros.