ELECCIONES MUNICIPALES ROQUETAS El Consejo Municipal de la Juventud y más políticas para este grupo de edad, retos del próximo mandato Todos los partidos prometen potenciar las actividades de ocio juvenil. :: R. I. PP, PSOE e IU-TD-Equo recogen en sus programas el compromiso de crear el Consejo Municipalde la Juventud JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 24 mayo 2019, 08:58

Cuando este próximo domingo abran las urnas, cientos de jóvenes roqueteros acudirán a votar sin haber conocido otro alcalde que Gabriel Amat. Son un grupo de población que tiene grandes necesidades pero cuya participación suele ser baja, si se compara con otros sectores de población más mayores.

A pesar de ello, todos los partidos incluyen en sus programas electorales propuestas para los jóvenes, centradas en dos aspectos: la cultura y el ocio por un lado, y el empleo y la educación por el otro.

Así, el programa del PP incluye un apartado para jóvenes en el que existe el compromiso de adecuar espacios libres para la práctica de workout, patinaje y skate, muy demandas por este grupo de población históricamente y que han empezado a atenderse recientemente. También se proponen organizar concursos de estas disciplinas en el parque de Los Bajos, la organización de actividades de ocio alternativo para jóvenes y una oferta formativa específica para ellos.

Los populares prometen incorporar un 'espacio joven' en la web municipal con información sobre las cuestiones que más les interesan y aseguran construir locales de ensayo que también es una vieja reivindicación hasta ahora no atendida. Por último, mencionan en su programa la creación de un Consejo de la Juventud y una línea de bus nocturna los fines de semana, que facilitará los desplazamientos de ocio sin necesidad de usar el coche privado.

El PSOE promete en su programa una política integral en materia de juventud, en el que se incluyan cuestiones como alternativas de ocio, cuestiones relacionadas como el desarrollo personal potenciando los planes de formación, orientación laboral y apoyo al voluntariado y constituyendo un Consejo Local de la Juventud. Los socialistas defienden la creación de una Oficina Juvenil Integral que preste todo ese apoyo, para lo que se potenciará la Casa de la Juventud como punto que se quiere potenciar. También prometen crear la figura del educador de calle y un plan de ocio nocturno alternativo, que denominan 'Abierto hasta el amanecer'.

El PSOE incluye programas de prevención de las adicciones, información afectivo-sexual, locales de ensayo y apoyo a los grupos y quieren convertir la Plaza de Toros en un lugar de ocio juvenil. Además, recuperarán el transporte gratuito hasta la UAL que el PP suprimió nada más llegar a la Alcaldía e implantará un 'Bus-Búho' los fines de semana. Por último, anuncian un plan para reconvertir las viviendas vacías en el municipio, en pisos de alquiler subvencionado para jóvenes.

Por su parte, Izquierda Unida-Tú Decides-Equo, también incluye en su programa un Consejo de la Juventud y añade un 'Pleno Joven' para dar protagonismo a los jóvenes. También promete salas y centros de estudio y reunión, pistas deportivas de acceso libre y gratuito en las barriadas, mejora de las bibliotecas, apoyo a la emancipación juvenil con viviendas de alquiler y un Plan de Empleo Joven para ofrecer facilidades laborales a este colectivo.

La candidatura de izquierdas propone impulsar proyectos de voluntariado dirigidos a los jóvenes, así como reforzar el transporte a la UAL y los fines de semana, así como campañas de prevención del VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Por último, también contemplan la creación de una red de enlaces en los IES y centros deportivos, para crear grupos de trabajo contra cualquier tipo de discriminación.

Ciudadanos no tiene un programa específico para Roquetas, o al menos no lo ha facilitado a IDEAL. Su programa marco nacional no tiene un apartado concreto para los jóvenes, pero dentro de él sí se incluyen numerosas propuestas que pueden considerarse para ellos, como el impulso a las bibliotecas municipales, la creación de programas de participación colectiva, apoyo a la producción artística, mejora de la oferta deportiva con acuerdos con centros educativos e instalaciones privadas o una apuesta por la formación enfocada al empleo, particularmente la FP.

La formación liberal se compromete a implantar programas municipales para los jóvenes, centrados en educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda, con la idea de garantizar oportunidades para su desarrollo autónomo, personal y profesional.