El Consejo Local de la Infancia de Roquetas renueva sus representantes para el próximo curso

El salón de plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar acogió este miércoles la presentación de los nuevos miembros del nuevo Consejo Local de Infancia, ... un órgano de participación que estará integrado por 30 niños, niñas y adolescentes de los diferentes centros escolares del municipio.

En esta primera sesión participaron representantes de 14 colegios, a la espera de que, una vez iniciado el nuevo curso escolar, se produzcan nuevas incorporaciones. El Consejo Local de Infancia tiene como objetivo dar voz a los más jóvenes, permitiéndoles proponer ideas, expresar sus necesidades y asesorar al gobierno municipal en aquellas políticas que les afectan directamente.

El encuentro estuvo presidido por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, acompañado por concejales del equipo de Gobierno. Durante la sesión, el regidor tuvo la oportunidad de escuchar las sugerencias, propuestas y reivindicaciones de los pequeños, quienes abordaron distintas cuestiones relacionadas con su día a día tanto en el colegio como en los barrios en los que residen.

Inicios del Consejo Local de la Infancia

El recién constituido Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Roquetas de Mar tuvo a principios de julio de 2023 varias sesiones aprovechando el fin del curso escolar. Concretamente, sus miembros se reunieron para dar un paso más en la consolidación de su legitimidad como representantes infantiles y adolescentes del municipio. Para ello, se reunieron varios miembros del Consejo con el fin de avanzar en la redacción del reglamento interno para su buen funcionamiento y consensuar las normas que regirán de ahora en adelante el modo en que van a funcionar.

En esa sesión los niños y niñas del Consejo fueron recibidos por la concejala de Servicios Sociales e inclusión, María Dolores Moreno, y la concejala delegada de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos, Lourdes García. Hablaron de lo importante que iba a ser la labor del Consejo Local para todos los niños del municipio, porque «serán los representantes y la voz de la infancia y adolescencia de Roquetas de Mar».

También en días pasados, los y las integrantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Roquetas de Mar recibieron la visita de representantes de Unicef para realizar un vídeo a varios de los representantes de este órgano de participación, con el objetivo de hacer su campaña de difusión de todos los Consejos de Andalucía. Dos de los miembros de Roquetas de Mar hablaron acerca de su experiencia en el Consejo, el tiempo que llevan en él y los avances realizados hasta el momento.

Por último, el Consejo también celebró una sesión de educación vial con los policías locales Rafa Moya y Ricardo Alemán. Fue un encuentro didáctico y lúdico donde los niños pudieron aprender jugando sobre educación vial.