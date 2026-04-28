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Ya se conocen los ganadores de la segunda edición de 'Un mar de desayunos'

Desde el Consistorio roquetero agradecen la participación de los negocios y de quienes cada mañana apuestan por empezar el día disfrutando de la hostelería local

El primer premio se lo llevó 'La Pelota'.
El primer premio se lo llevó 'La Pelota'. (IDEAL)

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Tras la gran acogida del público y la implicación de los comercios locales, esta segunda edición volvió a pone en valor la cultura del desayuno ... en Roquetas de Mar.

Los establecimientos finalistas fueron Café Amelie, Café de Silvia, Cafetería El Jazmín, Heladería Alacant y La Pelota, con propuestas originales y llenas de sabor. Los ganadores fueron La Pelota, Amelie Café y la Heladería Alacant.

Desde el Consistorio roquetero agradecen la participación de los negocios y de quienes cada mañana apuestan por empezar el día disfrutando de la hostelería local.

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Ya se conocen los ganadores de la segunda edición de 'Un mar de desayunos'

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