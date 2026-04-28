Ya se conocen los ganadores de la segunda edición de 'Un mar de desayunos'

Tras la gran acogida del público y la implicación de los comercios locales, esta segunda edición volvió a pone en valor la cultura del desayuno ... en Roquetas de Mar.

Los establecimientos finalistas fueron Café Amelie, Café de Silvia, Cafetería El Jazmín, Heladería Alacant y La Pelota, con propuestas originales y llenas de sabor. Los ganadores fueron La Pelota, Amelie Café y la Heladería Alacant.

Desde el Consistorio roquetero agradecen la participación de los negocios y de quienes cada mañana apuestan por empezar el día disfrutando de la hostelería local.