El congreso que nace para ser imprescincible en ciberseguridad

Roquetas de Mar celebró por primera vez el Congreso Internacional de Ciberseguridad y Transformación Digital, un evento que logró atraer a más de medio millar de personas con el objetivo de descubrir datos, lenguajes y elementos clave relativos a la seguridad en entornos digitales, en un mundo en el que se hace imprescindible obtener conocimientos de estos ámbitos.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, ya anticipó en la presentación del evento que este tipo de iniciativas suponen una gran oportunidad para crear un espacio de aprendizaje y de divulgación que permitan afrontar los retos en materia de ciberseguridad y digitalización para «para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de las propias instituciones en estos ámbitos ya que a día de hoy cualquier gestión se lleva a cabo a través de las nuevas tecnologías». El congreso, que se desarrolló en el Hotel Evenia Zoraida Garden durante tres días (jueves, viernes, finalizando el sábado), contó con charlas, mesas redondas, talleres de formación especializada, entrega de premios, así como una feria de empleo orientada a conectar perfiles jóvenes con empresas tecnológicas. Además, hubo actividades complementarias como la Fiesta Remember Music 90s, dirigidas a fomentar la convivencia.

Por otro lado, este congreso se dirigió también a dos públicos bien diferenciados a través de la celebración de dos talleres bien diferenciados, por un lado, el taller de ciberyayos, destinado a personas mayores y, por otro lado, el taller denominado «Jóvenes Digitales».

Entre las sesiones realizadas durante estos tres días destacaron 'Jovenes digitales: ¿Boomer nace o se hace?, de José Cintora; 'Lo que subes hoy, te puede explotar mañana', de David Padilla; Así nos piratean el cerebro. Manipulación en la era de la IA generativa en esteroides', a cargo de Esther Paniagua, y 'La industria de la mentira', a cargo de Julián Macías Tovar, entre otras charlas, que querían que el público descubriera las profundidades de los entornos digitales y pudieran reconocer las distintas manipulaciones, mentiras o problemas que acarrean los entornos digitales.

Mención aparte merece la sesión de 'Ciberseguridad y IA in the Age of Deep Reasoning', de la mano de Chema Alonso, un conocido 'hacker a nivel internacional, ex miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica y experto en ciberseguridad. El madrileño, reconocido internacionalmente con un gran número de premios como el MVP de Microsoft desde el 2015 hasta el 2016 dio una charla . Por su parte, Chema se hizo conocido a raíz de la venta de su empresa (Informática 64, más tarde llamada 'ElevenPaths') a Telefónica.