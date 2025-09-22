El Congreso de 'MareTerra' llena de sabores, calidad y experiencia Roquetas Ronqueo de pez espada, ponencias de expertos de prestigio y exposición de productos fueron algunas de las actividades

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce abrió sus puertas este domingo 21 de septiembre para acoger el I Congreso Gastronómico MareTerra (Huerta y Mar), que se celebró hasta la jornada de lunes en horario de 10.00 horas a 18.00 horas y con entrada totalmente gratuita.

Se trata de una iniciativa, que contó con la colaboración de la Diputación provincial a través de la marca Sabores de Almería, Junta de Andalucía, Cámara de Comercio, la Asociación de Hosteleros, Asociación de Promotores Turísticos y empresas de la ciudad y provincia relacionadas con los sectores de la agricultura y pesca.

Gabriel Amat destacó la relevancia del sector gastronómico de de Roquetas que se convirtió en un importante reclamo turístico gracias a la calidad de los productos frescos y a la profesionalidad de los hosteleros que «gracias a su trabajo y esfuerzo han contribuido al desarrollo de nuestro municipio y su liderazgo como destino turístico por excelencia».

«Desde el equipo de Gobierno trabajamos para poner en marcha iniciativas como este congreso cuyo objetivo es promocionar el municipio de Roquetas de Mar como destino turístico por excelencia y siempre es positivo hacerlo con la colaboración y el apoyo de instituciones como la Junta de Andalucía y la Diputación».

A su vez, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, felicitó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por impulsar un congreso de estas características que, como señaló, «se convierte en una magnífica oportunidad para difundir el enorme talento de los chefs almerienses, la calidad de nuestras empresas y productos y la excelencia de la gastronomía de la provincia y Roquetas de Mar como Ciudad Gastronómica Española en 2025. 'Sabores Almería' y Diputación arropan este tipo de iniciativas que impulsan a nuestras empresas, productos y chefs y contribuyen a fomentar el turismo en el destino 'Costa de Almería'».

Inversión

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juanjo Alonso, destacó el trabajo que se está llevando a cabo en Roquetas de Mar gracias a la inversión que el Ayuntamiento va a hacer a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades para impulsar el sector hacia un modelo sostenible, accesible y diversificado.

«La celebración de este congreso es un ejemplo de colaboración institucional entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación porque demuestra que este tipo de actividades se convierten en la hoja de ruta del camino que debemos de seguir para impulsar los principales sectores productivos de la provincia como la gastronomía que se ha convertido en un impor-tante reclamo turístico».

La primera jornada de este congreso tuvo como 'plato fuerte' una espectacular demostración del ronqueo de un pez espada de 113 kilos por parte de Euorfish Roquetas para continuar a partir de las doce del mediodía y hasta las cinco de la tarde con showcooking por parte de Bogs Coffe, el chef Tolo Castillo (Casa Rafael), Juan Manuel Domínguez (Hotel Playadulce), Luis Arango (La Esquinica), David Papis y Hector García (Katsu Izakaya). Para la jornada del lunes, está previsto actividades en la zona del aula taller como cata de vino y masterclasss de coctelería a cargo de Moisés Lorenzo (restaurante Playa Serena).

Además, se llevó a cabo distintos 'showcooking' en la sala principal y al mediodía se celebró la charla coloquio 'Sostenibilidad y Turismo gastronómico' con expertos gastronómicos de renombre como José Alvarez (restaurante La Costa), Lola Gómez (Clisol), Manolo Blánquez (Eurofish), el periodista gastronómico, Curro Lucas, y Fernando Huidrobro que se encargaron de realizar varias ponencias y dentro de una acción cofinanciada con la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades. El acto de clausura y la entrega de premios se llevó a cabo este martes a las 18.00 horas.