El Congreso Internacional del Sanac registra una asistencia «muy alta» en Roquetas

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 17 de marzo 2025, 17:31

Con la entrega de premios a las comunicaciones orales llegó a su fin la XXXI edición del Congreso Internacional de SANAC que comenzaba el pasado jueves con diversas ponencias en turno de mañana con el precongreso y celebraba su acto de inauguración por la tarde con la presencia del Delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte y los alcaldes de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y de El Ejido, Francisco Góngora, cuyo hospital fue referente y lugar de trabajo de procedencia de muchos de los ponentes del congreso.

Enfermedades

Durante los días que duró este congreso hubo tiempo para tratar diversos temas, muchos de ellos en torno a las enfermedades tropicales e importadas gracias a la experiencia adquirida con los años en la Unidad de Medicina Tropical con la que cuenta el Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido.

El diagnostico, tratamiento y cribado de enfermedades tropicales en el foco de el congreso así como las características diferenciales en las personas multiétnicas. El evento contó con la presencia de la presidenta de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Tomris Ozben a cargo de quien estuvo dos de las ponencias de los tres días de duración del evento.

En su ponencia de este sábado a cargo de la doctora Ozben se puso el foco en la importancia de hacer de los laboratorios en los que trabajan muchos de los profesionales presentes, laboratorios verdes, más ecológicos, menos contaminantes y con una mejor gestión de los recursos naturales.

Laboratorios

En este aspecto señaló la importancia de contar con un inventario justo y no excesivo de productos en los laboratorios para evitar que haya una sobreproducción por parte de las empresas encargadas de ello, trabajar los laboratorios de la mano de las empresas para lograr menos contaminación, más rentabilidad de recurso y más eficiencia de estos.

La última de las ponencias miró al futuro del laboratorio y la importancia de los profesionales para que estos trabajen con la Inteligencia Artificial pero sin que esta sea una sustitución de los mismos ya que, como decía el ponente Cristobal Avivar, director UGC de laboratorio del Hospital de Poniente, los profesionales de laboratorio no aportan datos sino salud.

La XXXI edición del Congreso de SANAC 2025 contó con tiempo también para la exposición de trabajos orales presentados en el plazo previo para ello. En total se presentaron cerca de 200 trabajos de los que 162 fueron publicados y siete de ellos fueron expuestos en la tarde del jueves.

Entrega de premios

Tras estas exposiciones y durante el acto de clausura se procedió a la entrega de los premios que resultó de la siguiente manera:

El Primer premio para la mejor comunicación SANAC: Modelo Predictor de desarrollo de diabetes Mellitus tipo 2 basado en Inteligencia Artificial de Sofía Castañeda Nieto, Lorena Valentín Aragón, María Jesús Cano, María del Mar Selfa, Antonio Camargo y Javier Caballero.

Segundo premio: Efecto del Ayuno Intermitente y ejercicio físico sobre el perfil lipídico de Alberto Suárez Catalina, Alba Camacho, Antonio Clavero, Tomás de Haro y Jonatan Ruiz.

Premio a la mejor comunicación defendida y presentada como primer autor por un residente: Estudio comparativo de ecuaciones para la estimación de C-LDL en partículas pequeñas y densas. Francisco de Borja Téllez, Teresa Arrobas, Jacobo Díaz, Salomón Martín, Manuela León, Antonio León.

Premio al mejor artículo científico publicado: Clinical Utility of Genetic Testing with Geographical Locations in ADPKD: Describing New variants. Carmen García, María Luz Bellido, Ana Isabel Morales, Antonio Miguel Poyatos, Juan Bravo, Ana Dayaldasani y Margarita Martínez.