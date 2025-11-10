Un conferencia para hablar de liderazgo con Pepe Rodríguez en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo, y el colegio Altaduna - Saladares, anunció la celebración de una nueva edición de ... Attendis Talks, foro anual de educación y ámbito familiar. Este año, la iniciativa se enmarca en el nombramiento de Roquetas de Mar como Ciudad gastronómica 2025, y propone una conferencia inspiradora bajo el título Liderazgo en la cocina y en la vida, a cargo de Pepe Rodríguez, chef con dos estrellas Michelin, propietario de El Bohío y juez en Masterchef.

Tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La entrada es libre previa reserva en attendis-talks-con-pepe-rodriguez.eventbrite.esLiderazgo y trabajo en equipo

La conferencia será una charla motivacional sobre la importancia del liderazgo y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Pepe Rodríguez compartirá aprendizajes extraídos de su trayectoria en MasterChef y de su labor al frente de El Bohío, destacando estrategias para gestionar la presión y sacar lo mejor de cada equipo. La ponencia promueve valores de excelencia, coordinación y convivencia positiva, aplicables tanto al ámbito profesional como al familiar y educativo.

Valores

Este acto cuenta con el patrocinio de La Unión, Delgafruits y Mayfra; además de la colaboración de: AMPAs Altaduna-Saladares, Superliga Saladares, Grupo Contrasa, Frutas Rocalla, Autocares Ramón del Pino, Viagro, Sabores Almería, Tony García Espacio Gastronómico, Amalfi Medicina Estética & Wellness, Serunión, Inversol Inmobiliaria, Confort y Sabor, Casa Pepe y Grupo Eulen. Al igual que las anteriores ediciones de Attendis Talks, la conferencia está abierta a todas las personas interesadas, ya que «el objetivo de Attendis Talks es fomentar el diálogo entre educadores, familias y agentes sociales», en palabras de la directora de Altaduna-Saladares, Gabriela Roldán.

El alcalde de Roquetas Mar, Gabriel Amat, puso en valor iniciativas como Attendis Talks ya que en su opinión «contribuyen a que las nuevas generaciones sean conscientes de que valores como el esfuerzo, la constancia , la dedicación y el trabajo en equipo son claves para alcanzar logros y éxito en cualquier ámbito de la vida, tanto en el plano familiar como en el laboral o en las aulas, el esfuerzo suma y el liderazgo y el éxito son fruto del sacrificio», señaló el alcalde, Gabriel Amat. Por su parte, Daniel Collados, también director del colegio, quiso agradecer al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por su apoyo en este ciclo de conferencias. En anteriores ediciones de Attendis Talks visitaron Almería Elsa Punset, Toni Nadal, Pedro García Aguado y Luis de la Fuente.