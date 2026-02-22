Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete miembros de una familia de origen colombiano acusada de traficar principalmente con cocaína y medicamentos como ... dopantes y potenciadores sexuales en Roquetas de Mar, de modo que uno de ellos se servía del lavadero de coches de una de las acusadas para aparentar servicios de limpieza y así ingresar mediante Bizum los beneficios por la venta de drogas.

La sentencia, consultada por Europa Press, condena al grueso de los acusados a penas de entre tres años y medio y tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, ya que además la mayoría de ellos reconocieron los hechos. A uno de ellos eleva la pena total hasta los seis años y tres meses de cárcel al sumarle un delito de blanqueo de capitales.

El tribunal aplica para la mayoría de los acusados que admitieron su participación y que fueron representados por los abogados Nabil El Meknassi y José Antonio Bonachera la atenuante de confesión tardía. Asimismo, para tres de ellos conmuta el último tercio de la condena por su expulsión del territorio nacional durante diez años.

La sentencia concreta que, al menos, entre noviembre de 2023 y junio de 2024 --cuando fueron detenidos-- los acusados se dedicaban a la venta y distribución de estupefacientes en Roquetas de Mar, principalmente cocaína, aunque también de medicamentos para el vigor sexual similares a la viagra y dopantes.

Si bien todos estaban vinculados entre sí con relaciones personales o familiares, era F.O.G.C. quien ocupaba una posición «predominante» respecto al resto de acusados dado que era quien daba las indicaciones y pautas a seguir para coordinar las actividades y el grupo, de modo que también era quien facilitaba la mercancía para su posterior venta.

Este mismo acusado también ejercía la venta «al menudeo» con clientes de confianza con los que quedaba por teléfono en las inmediaciones del domicilio en el que guardaba las sustancias que suministraba, que era a su vez la vivienda de otros tres acusados, entre ellos su madre, quien resultó absuelta al no haberse acreditado su relación con los hechos.

El resto de acusados colaboraba «de manera activa» en la distribución y venta de la cocaína, para lo que acudían a encuentros con clientes mediante las indicaciones que les daba el 'cabecilla' de la organización. En este sentido, se servían de vehículos de alta gama, se desplazaban en taxi o recibían a clientes en la vivienda donde se almacenaba la droga.

Junto con esta vivienda, la red contaba con otros dos espacios para custodiar los estupefacientes correspondientes a los domicilios de otros dos familiares que participaban del negocio en El Parador de las Hortichuelas y en Aguadulce. De igual modo, también adquirían medicamentos para venderlos después, muchos de ellos «nocivos» para los consumidores finales.

De sus intervenciones policiales, los agentes se incautaron de drogas por valor de casi 12.300 euros en el mercando ilícito, con unos 100 gramos de cocaína en total y otras cantidades más pequeñas de cannabis y MDMA, además de decenas de blísteres con pastillas de fármacos no autorizados. También se intervinieron vehículos y joyas, se intervinieron una docena de teléfonos y diversos instrumentos para el pesaje y preparación de la droga.

Los agentes también intervinieron más de 11.120 euros repartidos en distintos rangos y detectaron ingresos de entre 30 y 60 euros mediante Bizum, por un montante total de 1.257 euros, con los que se pretendía blanquear las ganancias bajo el concepto 'lavado de coches'.