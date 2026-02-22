Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar

La sentencia condena al grueso de los acusados a penas de entre tres años y medio y tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas

E. P.

Almería

Domingo, 22 de febrero 2026, 11:38

Comenta

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete miembros de una familia de origen colombiano acusada de traficar principalmente con cocaína y medicamentos como ... dopantes y potenciadores sexuales en Roquetas de Mar, de modo que uno de ellos se servía del lavadero de coches de una de las acusadas para aparentar servicios de limpieza y así ingresar mediante Bizum los beneficios por la venta de drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos en 16 minutos sacuden el Cinturón de Granada
  2. 2 Aviso a todos los usuarios de Bizum: estos son los límites nuevos para enviar dinero
  3. 3 Colapso del tráfico en la bajada a las playas de Granada durante la mañana del sábado
  4. 4 Elevé pone de moda el centro comercial Neptuno: «Se llena de gente todas las tardes»
  5. 5 La carta de 17 normas de un bar de tapas de Granada se hace viral gracias a @soycamarero
  6. 6 La discusión en un bar granadino que acabó con trompos, cambios de marcha y tres atropellos a una familia
  7. 7 El vídeo de un momento para la memoria: Ana Alonso recibe a un exhausto Oriol Cardona
  8. 8 El vídeo de la eufórica reacción de Ana Alonso a su sanción: «Ahí pone tres segundos»
  9. 9 Una famosa administración de Granada vende el segundo premio de la Lotería Nacional
  10. 10 Confirman el despido de un trabajador que ganó una carrera de montaña mientras estaba de baja médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar

Condenan a siete miembros de un clan por traficar con cocaína y dopantes en Roquetas de Mar