Condenado a ocho años de cárcel por romper varios dientes a un hombre de una pedrada para robarle

A consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo; momento en el que el acusado aprovechó para sustraerle 147 euros que portaba antes de marcharse rápidamente del lugar de los hechos.

E. P.

Almería

Jueves, 1 de enero 2026, 12:08

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado ocho años de prisión a un hombre que rompió varios dientes a otro de una pedrada que le ... asestó únicamente para robarle cuando andaba por un camino acompañado de un amigo en dirección a Roquetas de Mar.

