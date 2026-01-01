Condenado a ocho años de cárcel por romper varios dientes a un hombre de una pedrada para robarle

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado ocho años de prisión a un hombre que rompió varios dientes a otro de una pedrada que le ... asestó únicamente para robarle cuando andaba por un camino acompañado de un amigo en dirección a Roquetas de Mar.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme ante el reconocimiento explícito de los hechos por parte del acusado, le impone tres años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia y cuatro años y medio más por un delito de lesiones, sentido en el que no podrá acercarse a la víctima durante once años.

El acusado reconoció que, sobre la una de la madrugada del 26 de noviembre de 2022, se acercó por detrás a la víctima cuando caminaba por un amigo por la carretera de La Mojonera a Roquetas de Mar, de modo que con intención de robarle, le propinó «sin más» un «fuerte golpe en la cabeza con una piedra» y después en la zona de la boca.

A consecuencia de la brutal agresión, la víctima cayó al suelo; momento en el que el acusado aprovechó para sustraerle 147 euros que portaba antes de marcharse rápidamente del lugar de los hechos.

Entre otras lesiones, el fuerte golpe con la piedra hizo que la víctima perdiera dos incisivos y sufriera la fractura parcial de otros dos dientes, toda vez que necesitó asistencia médica, cura local y tres puntos de sutura en el labio.

Además de la pena privativa de libertad, el acusado deberá indemnizar a la víctima con los 147 euros sustraídos, 400 euros como consecuencia de las lesiones sufridas y en la cantidad de 9.500 euros más por las secuelas que le han quedado a raíz de la agresión.