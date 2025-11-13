Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

R. I.

Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar

La sentencia da por probado que el acusado era administrador solidario de una empresa de hormigones que ocupaba cinco parcelas en el paraje de Las Palmerillas

E. P.

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:30

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado al dueño del vertedero clandestino que operó durante más de diez años en el ... paraje Las Palmerillas de Roquetas de Mar (Almería) donde llegaron a acumularse casi 19.000 metros cuadrados de residuos entre restos agrícolas como tomates y melones, de construcción, neumáticos, plásticos de invernadero e incluso las basuras derivadas de la limpieza viaria del municipio.

