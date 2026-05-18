Concursos de gastronomía, baile y desfile de carrozas: así fueron las Fiestas de El Parador

El barrio roquetero de El Parador de las Hortichuelas finalizaba la noche de este viernes, 17 de mayo, sus Fiestas Patronales en honor a San ... Isidro. Estos festejos, que marcan el inicio del calendario festivo del municipio, contaron con un amplio y variado programa de actividades pensado para todas las edades, combinando tradición, cultura, deporte y ocio, consolidándose como uno de los eventos más esperados tanto por vecinos como por visitantes, y que estuvo organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la delegación de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, junto a la Comisión de Fiestas.

A su vez, las fiestas arrancaron el jueves 14 de mayo con el tradicional chupinazo anunciador, seguido del encendido oficial del alumbrado, el pregón, la coronación de las reinas y un espectáculo pirotécnico, además de actuaciones musicales y actividades infantiles. En concreto, en esta edición el homenaje a la personar mayor recayó en María del Carmen Praena Rodríguez, vecina de 82 años.

Por otro lado, la lectura del pregón corría a cargo de Iván Martínez González 'Barbero' (Roquetas de Mar, 1998), delantero centro español que en la actualidad juega en el FC Arouca de la primera división portuguesa. Tras formarse en el Almería y pasar por Osasuna, Alcorcón y Deportivo, está viviendo un gran momento goleador. Sin embargo, su agenda y compromisos deportivos, le impidieron desplazarse hasta El Parador por lo que fue su mujer, Miriam Maldonado, quien se encargó de hacer la lectura de este pregón.

Durante los cuatro días de celebración, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una intensa programación que incluyó: actividades deportivas como torneos de fútbol, tenis, baloncesto y ajedrez, Eventos culturales y participativos, como talleres, teatro infantil, concursos y exhibiciones de baile. Actos tradicionales como la misa y procesión en honor a San Isidro Labrador que se celebró el 15 de mayo a partir de las siete y media de la tarde la eucaristía y ya a las ocho el desfile procesional.

También la programación incluía propuestas para el público infantil, incluyendo hinchables, tren turístico, fiestas temáticas y juegos, feria del mediodía y actividades gastronómicas, así como grandes actuaciones musicales con orquestas y artistas como Pentagrama, La Tentación, Decai o Sabor a Menta.

Entre los eventos más destacados se encontraban el desfile de carrozas, las fiestas temáticas (Holi Colors, espuma, Neon Party), conciertos nocturnos y el tradicional chupinazo final que puso el broche a cuatro días de intensa actividad.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacaba los festejos la importancia de esta celebración ya que en, su opinión, «las fiestas de El Parador son un punto de encuentro que cada año reúne a más personas, convirtiéndose en un referente de convivencia, participación y atractivo turístico en nuestro municipio».

Otras fiestas

Roquetas continúa con su calendario de festejos. Las próximas paradas serán en el mes de junio con las Fiestas Patronales de Cortijos de Marín en honor de San Antonio (13 de junio) y Las 200 Viviendas (24 de junio).

Los festejos comenzarán en las Marinas, en honor de la Santa Virgen del Mar, proseguirán en Aguadulce en honor de la Virgen del Carmen (16 de julio) y las últimas del mes, las del Puerto de Roquetas en honor a Santa Ana (26 de julio).

Agosto proseguirá con las fiestas de El Solanillo, en honor de la Madre de la Iglesia (4 de agosto), La Cañailla en honor a San Cayetano (7 de agosto), las de la Urba, en honor a la Virgen de los Vientos (15 de agosto), y llegarán las tres últimas: las fiestas de La Gloria en honor de la Virgen de Lourdes (7 de septiembre), Las Losas (15 de septiembre) y las Fiestas Patronales de Roquetas en honor de la Virgen del Rosario (7 de octubre).