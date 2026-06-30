Concurso de habilidades artística, baile y exhibición de Taekwondo por las Fiestas de las Marinas

Las Marinas de Roquetas de Mar se prepara ya para celebrar sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar, que tendrán lugar ... del 2 al 5 de julio. Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio y variado programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de las áreas de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, en colaboración con la Comisión de Fiestas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, animó a vecinos, turistas y visitantes a participar en estas fiestas, que suponen «una oportunidad para compartir momentos de convivencia y encuentro, disfrutar del ambiente festivo y mantener vivas las tradiciones de uno de los barrios más emblemáticos del municipio».

Programación amplia y variada

Las fiestas arrancarán el jueves, 2 de julio, con el tradicional chupinazo anunciador y una intensa jornada que incluirá el maratón de caminar organizado por la Asociación Club de Pensionistas Las Marinas, exhibición de taekwondo, juegos tradicionales XXL, la actuación de la Academia de Baile María Carricondo y un partido de fútbol entre veteranos.

Por la noche se procederá al encendido oficial del alumbrado, la coronación de las Damas, Reinas, Reyes y Príncipe de las Fiestas de Las Marinas 2026, así como el inicio de la verbena con la actuación de Alma Andaluza y el grupo Jarana.

Durante la jornada del viernes, 3 de julio, el tren turístico recorrerá las principales calles de la barriada y se celebrarán diversas actividades infantiles y juveniles, entre las que destacan el concurso de habilidades artísticas, la fiesta Holi de colores y un cañón de espuma. La programación nocturna estará protagonizada por la orquesta Pentagrama y la sesión musical de DJ La Flamenca.

El sábado, 4 de julio, las actividades para los más pequeños continuarán con la gran fiesta del agua con hinchables acuáticos, un súper tobogán gigante y una gymkana de juegos de habilidades. Al mediodía se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Mar y, ya por la tarde, tendrá lugar uno de los actos más esperados de las fiestas: el gran desfile de carrozas y grupos de baile por las calles del barrio. La noche continuará con las actuaciones de Panther Orquesta Show y la orquesta Pentagrama.

Las fiestas concluirán el domingo, 5 de julio, con nuevas actividades acuáticas y la gran fiesta de la espuma, la Feria del Mediodía y los actos religiosos en honor a la patrona. La solemne misa y posterior procesión de la Virgen del Mar recorrerán las calles de la barriada antes de poner el broche final a cuatro jornadas de convivencia, tradición y diversión con las actuaciones de Sabor a Menta y Jarana y el tradicional chupinazo de fin de fiestas