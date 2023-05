La concejal de Infancia que restaura los columpios de los parques

A. MALDONADO LA MOJONERA Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La imagen de políticos en despachos con traje y corbata no se corresponde del todo con la realidad, no al menos en los municipios pequeños en los que el alcalde o los concejales tienen que arremangarse para hacer ellos mismos cosas necesarias para que el pueblo o la pequeña ciudad siga funcionando. Un ejemplo se puede encontrar en La Mojonera, un municipio de casi 9.000 habitantes, donde hay concejales como Jennifer Sánchez, que no duda en ponerse a trabajar ella misma para arreglar los columpios y juegos de los parques infantiles de la localidad.

No es algo nuevo, no tiene nada que ver con la campaña electoral, a Jennifer se le ha podido ver estos años pintando ella misma unos pasos de peatones contra la violencia de género, haciendo los dibujos de la fachada de una de las guarderías del pueblo, pintando juegos en el parque periurbano o restaurando atracciones.

También participa activamente en la organización de las fiestas de su barrio, la Venta del Viso u otros eventos en la ciudad, desde la compra del material, hacer bocadillos a elaborar un millar de bolsas para la fiesta de Halloween junto al resto de sus compañeros. Lleva 8 años como concejal en La Mojonera, teniendo entre sus responsabilidades las área de Juventud e Infancia, y forma parte de un equipo de Gobierno independiente formado por una agrupación de electores, personas que, sin vinculación con ningún partido, dieron el paso en 2015 para presentarse a las elecciones y poder afrontar la crítica situación económica que se vivía en el Ayuntamiento.

Sánchez cuenta que esa vocación por la pintura y la restauración le viene de cuando estudió para maestra, su profesión, y desde entonces «cuando veo algo que está estéticamente soso o en mal estado intento darle colorido y vida».

La edil mojonera asegura que «siempre he trabajado de cara al público y me he relacionado con niños», de ahí que se sienta muy implicada con las necesidades de los parques y demás instalaciones infantiles.

Criada en Venta del Viso, una pedanía de La Mojonera, Jennifer explicaba que «es un diseminado al que siempre le han faltado cosas», motivo por el que decidió dar el paso de implicarse en una candidatura. «La gente vio que era muy activa, comprometida y predispuesta a implicarme en todo lo que hace falta hacer», detalla.

Su familia siempre ha tenido un bar en el Viso y de hecho, los primeros años como concejal compatibilizaba sus responsabilidades municipales con su trabajo en el bar.

Cuenta que su mayor satisfacción como edil es «cuando vas por la calle y te agradecen el trabajo que has hecho, sobre todo los mayores y los niños, me gusta que me conozcan desde niña y ahora me vean de mayor haciendo cosas por el pueblo».

Temas

La Mojonera