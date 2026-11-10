La comunidad rumana celebra un día especial en Roquetas

El Anfiteatro de Roquetas de Mar fue escenario este domingo de una jornada muy especial, organizada por la comunidad rumana en colaboración con el Consulado ... de Rumanía, en la que la cultura, las tradiciones y la convivencia fueron las grandes protagonistas.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, acompañó a la comunidad rumana en esta celebración, destacando su importante contribución al crecimiento y desarrollo de esta ciudad, así como los estrechos lazos que los unen.

Desde el perfil del Ayuntamiento de Roquetas de Mar añadieron que «gracias a toda la comunidad rumana por compartir vuestras tradiciones y enriquecer con vuestra cultura la diversidad de Roquetas de Mar».

A su vez, la comunidad rumana es una de las poblaciones extranjeras que cuenta con más habitantes en este municipi costero junto a la comunidad marroquí.