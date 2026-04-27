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Imagen del IES Somos Algazul del municipio de Roquetas. IDEAL

La comunidad educativa del IES Algazul protesta por la 'supresión' FPB Específica

Roquetas de Mar ·

Según defendieron, se trata de los únicos estudios de FPB Específica que se desarrollan en el municipio, si bien la Junta oferta un programa similar en el IES Maestro Padilla de la capital

E. Press/J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 27 de abril 2026, 01:55

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El claustro del IES Algazul de Roquetas, junto con miembros de la asociación de madre y padres del instituto así como alumnos van a concentrarse ... este lunes en protesta por la «supresión» de la Formación Profesional Básica Específica en el centro, que «perjudicará a más de 20 alumnos con discapacidad funcional».

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