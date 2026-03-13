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Imagen del Pleno celebrado el pasado jueves 12 de marzo en el Ayuntamiento de Roquetas. IDEAL

El Comité de Empresa Urbaser desmiente la información vertida en el Pleno por el teniente alcalde

Las informaciones realizadas por el teniente alcalde de Roquetas en el Pleno de este jueves no son ciertas, ya que según el comité de empresa a los trabajadores aún no se les ha abonado el cobro que se le adeuda

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 13 de marzo 2026, 21:03

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El Comité de Empresa Urbaser Roquetas desmiente las alegaciones que el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, hizo constar que la plantilla de Urbaser ... había tenido cobro de lo adeudado en el Pleno municipal celebrado este jueves 12 de marzo, en el que además la empresa había llegado a un acuerdo con los trabajadores en un conflicto de mediación y la empresa incumplió su palabra.

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