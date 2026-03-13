El Comité de Empresa Urbaser desmiente la información vertida en el Pleno por el teniente alcalde

El Comité de Empresa Urbaser Roquetas desmiente las alegaciones que el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, hizo constar que la plantilla de Urbaser ... había tenido cobro de lo adeudado en el Pleno municipal celebrado este jueves 12 de marzo, en el que además la empresa había llegado a un acuerdo con los trabajadores en un conflicto de mediación y la empresa incumplió su palabra.

Las declaraciones que hizo el teniente alcalde fueron las siguientes en torno a Urbaser y los trabajadores de la misma: «en torno a la aseveración de que los trabajadores (de Urbaser) no han cobrado, no sé que información tendrán, la que este equipo de Gobierno tiene es que llegaron a un acuerdo con la empresa para el pago realizarlo en determinadas cuotas o algo así, llegaron a un acuerdo con la propia empresa para el pago del mismo. No sé que información tendrán ustedes, la que nosotros tenemos es que se llevó a un acuerdo para sufragar esos gastos y se está realizando».

Desde el Comité de Empresa Urbaser recuerdan que «es una sentencia europea la que determina que las jornadas desarrolladas no cumplen con los descansos que marca la ley». Añadiendo desde el Comité, que llevan acumulando una serie de descansos en los últimos dos años, camino de un tercero, reconocidos por la empresa, y con conocimiento de la concejalía correspondiente. Asimismo, apuntan que «si es totalmente cierto, que el alcalde se involucró, al tener conocimiento de este asunto. Dando el comité de empresa, su agradecimiento por ello».

A su vez, las secciones sindicales añaden que «desde nuestra más acérrima voluntad, invitamos a las siguientes comisiones o reuniones de negociación, al portavoz y concejalía correspondiente para que sepan de primera mano la información».

Negociaciones

La empresa en las últimas reuniones, reconoce, según el comité, que «tiene presuntos problemas de gestión». Hace casi dos años de negociaciones, en los cuales dieron facilidades y dilaciones para mantener una paz social y «no se avanza en nada». Y como se reconoció en el pleno, por varios concejales de la oposición, «Roquetas cada día está más abandonada», y no por que la plantilla quiera eso; sino por falta de personal y maquinaria, esgrimen desde el comité. De hecho, el SERCLA correspondiente estaba invitado (aunque no tenían obligación contractual de ir), para ver que la actitud del comité de empresa «no es nada más y menos que velar por no perder derechos laborales y que se respete la jurisprudencia», además de «informando en más de una ocasión al Ayuntamiento de Roquetas poder aprovechar y crear un grupo para asesorar y buscar mejoras para la ciudadanía y por el municipio». Según aseguran desde el comité «todo ello debido a que al estar al pie de calle, somos la conexión perfecta para ver ciertas anomalías, que desde un vehículo no se ven. Expresamos nuestro más profundo malestar por escuchar el vertido de información que no es veraz en una sesión plenaria, que es pública y se anuncia a la ciudadanía». Además, expresan que «sin haber hablado con el órgano correspondiente, en este caso, el Comité de Empresa o concejalía correspondiente, o informe vinculante no entendemos esas alegaciones, de que ya está resuelto». A su vez, el Comité de Empresa Urbaser tendió la mano y reiteró la invitación a cualquier reunión de comité o negociación para que en próximos plenos sea veraz la información vertida por concejalías o portavoces del Ayuntamiento.