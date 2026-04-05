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Parte de la flota que tiene Urbaser para realizar sus trabajos a lo largo del municipio. IDEAL

El Comité de Empresa Urbaser baraja una huelga de basuras de cara al verano

Desde descansos desde 2024 que se les deben, mala organización, pagos pendientes, problemas en las instalaciones y la no llegada de la ropa de invierno, son algunas de las quejas de los trabajadores que ya están «hartos»

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 5 de abril 2026, 11:59

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Roquetas de Mar podría verse invadido durante este verano por montones kilómetricos de basura en la época de mayor relevancia turística para este municipio costero. ¿ ... El motivo? No es uno solo, sino una concatenación de situaciones que se ha ido dando en los últimos dos años, que no se ha ido atajando y que ha ido hartado a la plantilla de trabajadores de Urbaser Roquetas. Quedando patente, desde el Comité de Empresa Urbaser Roquetas que los trabajadores intentan evitar una huelga por el perjuicio al municipio tanto para los propios habitantes como para los turistas que visitan esta ciudad.

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