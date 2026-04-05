El Comité de Empresa Urbaser baraja una huelga de basuras de cara al verano

Roquetas de Mar podría verse invadido durante este verano por montones kilómetricos de basura en la época de mayor relevancia turística para este municipio costero. ¿ ... El motivo? No es uno solo, sino una concatenación de situaciones que se ha ido dando en los últimos dos años, que no se ha ido atajando y que ha ido hartado a la plantilla de trabajadores de Urbaser Roquetas. Quedando patente, desde el Comité de Empresa Urbaser Roquetas que los trabajadores intentan evitar una huelga por el perjuicio al municipio tanto para los propios habitantes como para los turistas que visitan esta ciudad.

Según el Comité de Empresa Urbaser «después de dos años de idas y venidas negociando, nunca negándonos a sentarnos a negociar. Con una flota obsoleta, mal mantenida, no por mecánicos sino por falta constante de materiales y reposiciones, y personal. Con todos los SERCLAS que hemos tenido, ganados e incumplidos por parte de la empresa. Que las cosas ganadas o aceptadas; hay personas que todavía no han percibido lo que les pertenece, y van un par de veces reclamadas por escrito.», la situación está siendo «insostenible».

Desde el Comité apuntan a varias problemáticas desde un «mal ordenamiento por parte de mandos intermedios poniendo en riesgo la integridad de compañeros», también «pidiendo a veces mezclar distintos tipos de residuos en un mismo vehículo. Lo cual no cumple con normas de reciclaje», además de contar con «unas instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, teniendo algunos cuartelillos o cuartos donde se reparten a los compañeros sin luz y agua, ni aseos; obligando a buscarse la vida a los trabajadores ante alguna emergencia digestiva».

Las problemáticas que denuncian desde el Comité de Empresa Urbaser Roquetas no acaba aquí y es que «no se cubren las bajas que hay, por lo cual el perjuicio para los ciudadanos es notorio». Además, según informa el Comité que «se les ha propuesto varias veces un organigrama y formas de terminar con todo esto a la empresa, pero no ha respondido».

A su vez, «se deben los abonos o descansos de 2024, 2025 ya pactados en un SERCLA e incumplidos. Sumando a todo esto los del vigente 2026 que no sabemos si los descansamos o los abonan, y poniendo el comité de empresa, reclamaciones por escrito. Por su parte, desde el Comité de Empresa destacan que «hasta la ropa de invierno no vino completa y no se le espera ya. Y los calendarios de vacaciones han tenido que ser pedidos varias veces, hechos fuera de fecha y perjudicando a personas en su conciliación familiar/laboral».

Además de tener que ver como en un pleno, el teniente alcalde, José Juan Rodríguez, afirmó que Urbaser ya está abonando los pagos pendientes a trabajadores, cosa que aún no ha ocurrido.

Por todo ello, desde el Comité de Empresa de Urbaser, al completo y por unanimidad «ha establecido ya el criterio de tomar medidas extremas y solidarias con los trabajadores, barajando la futura huelga cara a verano y con estimación de que será complicada, pero sin ánimo de echar un pie atrás nunca».