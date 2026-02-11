Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«El Gobierno está dando pasos firmes para abrir la comisaría, pero la ubicación definitiva acordada tardará», según indicó el edil del PSOE, Rafael Torres. IDEAL

Una comisaría provisional adelantará la llegada de la Policía Nacional en Roquetas

El objetivo es contar con unas oficinas temporales en la Plaza de Toros antes de que finalice el año, según el PSOE

J. C./E. P.

Roquetas de Mar

Miércoles, 11 de febrero 2026, 18:27

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, mantuvo una reunión con altos cargos del Ministerio del Interior y el comisario provincial de Almería, Antonio Delgado de ... los Reyes, para la implantación del cuerpo policial en el municipio, si bien en una primera experiencia se prevé una dotación «para que haya cuatro o cinco parejas -de agentes- en la calle».

