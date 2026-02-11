Una comisaría provisional adelantará la llegada de la Policía Nacional en Roquetas

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, mantuvo una reunión con altos cargos del Ministerio del Interior y el comisario provincial de Almería, Antonio Delgado de ... los Reyes, para la implantación del cuerpo policial en el municipio, si bien en una primera experiencia se prevé una dotación «para que haya cuatro o cinco parejas -de agentes- en la calle».

Así lo trasladó durante el Pleno de Roquetas el primer edil del municipio a las preguntas formuladas por el portavoz del grupo Almería Avanza, Pepe Montoya, y del viceportavoz del PSOE, Rafael Torres, ante quienes rechazaron dar más datos al respecto al no haberse cerrado ningún acuerdo.

«Eso de que vienen 150 agentes es mentira», atajó Amat al ser preguntado por algunas publicaciones relativas a este asunto, sentido en el que afeó ante la corporación que se haga «caso de todo lo que dicen las redes sociales».

El alcalde emplazó a tener un acuerdo «por escrito» antes de poder revelar el contenido de las conversaciones mantenidas sobre la creación de una nueva Comisaría. «Es que es algo en lo que vamos por delante, joder», se quejó ante las peticiones de resto de concejales. «Cuando lo tenga por escrito os lo presentaré a todos, pero yo tengo que medir los tiempos».

El representante de Almería Avanza explicó así las inquietudes existentes entre los agentes de la Guardia Civil que actualmente operan en el municipio ante la llegada de la Policía Nacional y la posibilidad de ser desplazados, toda vez que expresó sus dudas sobre la hipotética cifra de policías comprometido, ya que desde el municipio se habrían solicitado unos 300 efectivos.

Por su parte, desde el PSOE también se interesaron por los trámites para acelerar la apertura de la Comisaría dada la «lentitud» con la que se realiza la remodelación del edificio que ocupará el cuerpo, el cual «no termina de iniciarse» tras dos primeras licitaciones que quedaron desiertas, según dijo Torres.

«Nos extraña lo que está pasando porque esto no es habitual en este Ayuntamiento. No sabemos si es que se han vuelto a quedar cortos con el importe y por eso las empresas no quieren presentarse o qué», se cuestionó.

Reunión

De otro lado, la asociación Jucil trasladó que había solicitado una reunión con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, para abordar este asunto ya que, según sus datos, «el modelo policial en la demarcación será similar al que se comparte en la localidad de El Ejido».

Jucil, que apuntaba al desembarco desmentido por Amat de 150 efectivos de la Policía Nacional en una semana a Roquetas, manifestó sus dudas sobre si la implantación del cuerpo afectará a la plantilla actual de la Guardia Civil de Roquetas.

«Esta incertidumbre supone un grave perjuicio a los agentes destinados en esa unidad, ya que les genera una enorme preocupación por ellos y sus familiares», ha trasladado el secretario provincial de Jucil, Rafael Rodríguez.

En un comunicado posterior al Pleno, los socialistas valoraron el «principio de acuerdo» entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para «adelantar la apertura de la comisaría» antes de que el inmueble definitivo pueda estar terminado en unas instalaciones provisionales en la Plaza de Toros, según aseguraron.

«El Gobierno está dando pasos firmes para abrir la comisaría, pero la ubicación definitiva acordada tardará, porque los trámites para preparar la reforma son complejos, de ahí que se haya decidido aceptar el ofrecimiento del alcalde de una ubicación provisional en la Plaza de Toros con el fin de no retrasar más el despliegue de la Policía Nacional», indicó Torres.

Desde el PSOE apuntaron que la comisaría definitiva se ubicará en un antiguo concesionario de la carretera de Alicún, en un edificio que compartirán Policía Nacional y Policía Local.

Conforme a los acuerdos del pasado año, a la comisaría le corresponderán casi 4.300 metros cuadrados de espacio, a los que se sumarán otras zonas para aparcamientos y otros servicios que serán compartidas entre ambos cuerpos. La reforma del inmueble será asumida proporcionalmente por ambas administraciones.

El edil socialista confía en que la comisaría provisional pueda estar funcionando «a finales de año» con una dotación de agentes «aún por determinar», y también recordó que desde el PSOE de Roquetas «siempre hemos apostado por la demarcación compartida con la Guardia Civil, pero el modelo de seguridad de una ciudad lo definen los dos cuerpos y el Ministerio del Interior».

En este sentido, Torres defendió la apertura de la comisaría porque «lo que no era comprensible es que una ciudad que ya tiene 112.000 habitantes no tenga desplegado el cuerpo policial especializado en la seguridad de todas las capitales de provincia y todas las grandes ciudades de España, es una anomalía que hay que corregir cuanto antes».