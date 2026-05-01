El Colegio Al - Bayyana de Roquetas celebra su 42° Semana Cultural

Durante toda la semana alumnos, profesores, padres y, en general, toda la comunidad educativa del colegio Al-Bayana de Roquetas de Mar disfrutaron de la ... amplia programación de actividades que se organizó con motivo de la 42 Semana Cultural que se inició el pasado lunes y que se llevó a cabo hasta el pasado sábado 25 de abril.

Durante esa semana se desarrollaron un gran número de talleres de distintas temáticas, circuitos deportivos, juegos tradicionales, talleres de lectura, expresión, escritura y poesía con motivo del Día del Libro, excursiones, actividades con instrumentos musicales, retos de matemáticas y un concurso de reciclaje entre otras actividades.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con los concejales del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal asistieron a la tradicional muestra de platos típicos que se convirtió en una cita ineludible para las familias, antiguos alumnos del centro, actuales y profesorado que disfrutan de una jornada de convivencia.

El broche de oro de esta semana cultural se ha puesto este fin de semana con la celebración de una jornada de convivencia para toda la comunidad educativa que incluyó un gran número de actividades lúdicas destinadas al alumnado con todo tipo de juegos infantiles e hinchables para los más pequeños, barra con precios populares y entrega de premios a los ganadores de los distintos torneos y jornadas deportivas celebradas a lo largo de la semana.