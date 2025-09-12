Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos hacen largas colas para las inscripciones de los talleres en Roquetas de Mar. IDEAL

Colas a las puertas del Centro de la Mujer de Roquetas para inscribirse en las actividades para mayores

Mayores critican la situación de este miércoles por no dar el Consistorio una alternativa digital para las inscripciones

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:12

La mañana de este miércoles 10 de septiembre se formaron colas «larguísimas» en la Avenida de Roquetas de Mar, a las puertas del Centro de Información de la Mujer. Unas colas que estaban marcadas por las inscripciones que como cada inicio de curso, los mayores del municipio querían formar parte de los talleres de envejecimiento activo para mantenerse en forma durante todo el año y para los que tenían de tiempo para inscribirse desde este miércoles 10 de septiembre hasta el próximo martes 30 de septiembre.

Muchos vecinos y vecinos se quejaron de las largas colas que había que hacer «en plena era de la informática» cuando hay otras alternativas para hacer las inscripciones de manera más rápido, eficaz y ahorrando tiempo, y sobre todo evitando el estar de pie mucho rato y pasar calor para los vecinos mayores que esperaban para realizar las inscripciones a los cursos.

Para realizar las inscripciones, los vecinos tenían que asistir de forma presencial a la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (en la Avenida de Roquetas, número 96) en el horario 9.00 horas a 12.00 horas y cuando ya tenían la inscripción, debían ir al banco oportuno, les daban la carta de pago, abonaban las cantidades indicadas y ya volvían al Centro de Información Municipal de la Mujer para ya finalizar las gestiones.

Este «arduo» proceso y más en personas mayores y teniendo alternativas telemáticas, entre otras, hizo que muchos vecinos y vecinas se quejaron a lo largo de la mañana en los alrededores de este centro. Una gran cantidad de personas llevaba esperando desde antes de las 08.30 horas.

Asimismo, los talleres de Envejecimiento Activo a los que podían inscribirse los mayores eran los siguientes: taller de Memoria, de Yoga - Pilates, de Sevillanas y Flamenco, de Baile en Línea - Zumba Gold y, por último, un taller de Corte y Confección, para mantenerse activos durante este curso.

