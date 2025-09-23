Coca-Cola y ECODES presentan un proyecto para ayudar a la hostelería a cuidar su huella de carbono

Hostelería Por El Clima ha identificado más de 200 medidas puestas en marcha contra el cambio climático entre los adheridos al proyecto en Roquetas como trabajar con proveedores locales, la gestión de los residuos como vidrio y papel, entre otros

El evento se presentó este martes en el Castillo de Santa Ana, en la localidad de Roquetas de Mar.

J. C. Roquetas de Mar Martes, 23 de septiembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Roquetas de Mar ha sido escogida Ciudad Gastronómica Española en 2025, a lo largo del año se han llevado a cabo diferentes actividades para poner en valor la gastronomía de la localidad.

Una de las claves de la gastronomía de Roquetas de Mar es su compromiso por la calidad y la sostenibilidad, y en este marco, se ha invitado a participar a Hostelería Por El Clima, un proyecto fruto de la alianza de Coca-Cola y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), que persigue aportar herramientas y ayudas para que los bares y restaurantes de España reduzcan drásticamente su huella de carbono al mismo tiempo que ahorran costes.

Ya en el año 2022 Hostelería Por El Clima participó en Roquetas de Mar en la ponencia «La responsabilidad de la hostelería en la lucha climática», acercando a la hostelería roquetera las acciones que pueden poner en marcha para reducir sus emisiones, y contribuir, de esta manera, al cuidado de su territorio. Ahora continúa la colaboración para dar de nuevo un impulso a la hostelería local, animando a más establecimientos a sumarse a un compromiso de descarbonización y cuidado del territorio.

Hostelería #PorElClima es una plataforma totalmente gratuita, en la que los establecimientos pueden adherirse y respondiendo a unas preguntas en torno al ahorro de agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la huella de carbono, el consumo responsable y la correcta gestión de los residuos, se les ofrece un autodiagnóstico de medias puestas en marcha en su local como la instalación de luces LED, la colaboración con la reutilización del vidrio o trabajar con proveedores locales, todas ellas conforman el perfil climático del establecimiento, y le orienta en su ruta hacia la descarbonización.

Sobre 'Hostelería Por El Clima'

Hostelería Por ElClima nació en 2017, tras el llamamiento mundial del Acuerdo de París para adoptar medidas que contribuyeran a frenar la emergencia climática. Constituye una plataforma virtual que aúna a la comunidad de establecimientos de hostelería que han decidido comprometerse con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor. Forma parte de la Comunidad #PorElClima y está desarrollada por ECODES, con la colaboración estratégica y el impulso de Coca-Cola.

El proyecto facilita, con un enfoque positivo centrado en las soluciones, que las empresas de hostelería se sumen a la lucha contra el cambio climático y hagan la transición hacia una economía baja en carbono contribuyendo a implementar con ambición los objetivos del Acuerdo de París.

Todo ello, exponiendo y dando visibilidad a las acciones que, desde la hostelería, ya se realizan en favor del clima y ofreciendo herramientas, información y pautas de actuación para, con la implicación de todos, frenar el cambio climático. Desde que se puso en marcha hace más de siete años, cerca de 16.200 establecimientos se han adherido a la iniciativa, desarrollando más de 261.000 acciones por el clima.

Ahora, el reto pasa por involucrar a un mayor número de hosteleros en esta iniciativa. Hostelería de España es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs dentro de nuestro país. La Hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,76 millones de personas y tienen un volumen de ventas de 122.862 millones de euros, con una aportación al PIB de la economía española cercana al 6%.

Específicamente los bares, cafeterías y pubs emplean 1,4 millones de personas y tienen una facturación cercana a 90.700 millones de euros, aportando el 4,3% al PIB nacional (www.cehe.es/index.html). Gracias a su calado en la sociedad, cultura y economía españolas, contribuyen a concienciar al conjunto de la población sobre la importancia y necesidad de actuar contra el cambio climático.