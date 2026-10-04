Cinco referentes femeninos de Almería reciben los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo

El Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar ha acogido la tercera edición de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Almería, que ... ha reconocido este año las trayectorias de la economista Ana Belén Gea Segura, la emprendedora Remedios Fernández Lozano, la Fundación Unión Deportiva Almería, la profesional de la cultura Emilia Álvarez Tristán y la investigadora Gema Esteban Bueno. La gala, organizada por Combo Comunicación y Rebeca Gómez en el marco del proyecto 'Unimos Talento', ha reunido a más de un centenar de representantes institucionales, empresariales y sociales.

Bajo el lema «Creando referentes femeninos a favor de la igualdad», el encuentro ha puesto el foco en mujeres vinculadas a ámbitos tan diversos como la empresa, la innovación, el deporte, la cultura y la ciencia. La ceremonia ha contado con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosalía de los Ángeles Espinosa; la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez Ridao; el delegado del rector de la Universidad de Almería, Miguel Pérez Valls; la concejala de Igualdad, María Ángeles Alcoba Rodríguez, y la coordinadora provincial del IAM, María del Carmen Navarro Cruz, entre otros asistentes.

La gala se ha abierto con la proyección del audiovisual 'Unimos Talento' y la intervención de Laura Ainhoa Márquez, ganadora del Premio a la Trayectoria Profesional Femenina de Almería en 2025. La presentadora, María José Segura Escobar, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, ha dado paso después a la inauguración institucional.

Durante su intervención, Gabriel Amat ha destacado el valor de reconocer el trabajo y las trayectorias de mujeres de la provincia y ha felicitado a las galardonadas. La diputada provincial Ana Lourdes Ramírez Ridao ha señalado que estos premios se han convertido en una cita consolidada y ha defendido la importancia de generar referentes femeninos en ámbitos como la empresa, la innovación, el deporte, la cultura y la ciencia.

La jornada ha incluido también una mesa redonda sobre la gestión del talento femenino y las experiencias profesionales en favor de la igualdad, moderada por Rebeca Gómez. En ella han participado María Sevilla Galindo, subdirectora del Centro de Empresas de Caja Rural Granada en Almería y Murcia; Eva Gómez, CEO de INATE; Nani Martínez Rubia, cofundadora de Identia Consultoría, y Karima Aomar Dadi, presidenta de la Asociación de Constructores de Ceuta.

Cinco reconocimientos

El Premio a la Trayectoria Profesional Femenina ha sido para Ana Belén Gea Segura, economista y gerente de la Fundación de la Universidad de Almería desde 2001. Su carrera ha estado vinculada durante más de 25 años a la relación entre la Universidad y el tejido productivo almeriense, con especial atención a la empleabilidad universitaria, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento. También ha formado parte del Consejo Social de la Universidad de Almería y ha desarrollado labores docentes e investigadoras en el ámbito de la organización de empresas.

El Premio al Proyecto Innovador Femenino ha distinguido a Remedios Fernández Lozano, emprendedora, formadora y mentora especializada en innovación educativa y tecnología. Desde hace más de una década dirige Mom&Geek, un proyecto centrado en programación, robótica, electrónica, pensamiento computacional e inteligencia artificial. Más de un millar de jóvenes han pasado por su laboratorio, mientras que entre sus iniciativas figura el Campus Tecnológico para Chicas, desarrollado junto a la Universidad de Almería para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes.

La Fundación Unión Deportiva Almería ha recibido el Premio al Deporte en Femenino por su trabajo en el desarrollo y consolidación del fútbol femenino en la provincia. Actualmente cuenta con tres equipos federados: un cadete femenino, un juvenil que compite en Tercera RFEF y un primer equipo en Segunda RFEF, tercer nivel del fútbol femenino español. El reconocimiento pone también en valor su labor formativa y la creación de referentes deportivos para niñas y jóvenes.

El Premio Cultura en Femenino ha recaído en Emilia Álvarez Tristán, profesional con tres décadas de trayectoria en los ámbitos de la cultura, la comunicación, la creatividad, la producción y las relaciones institucionales. Cofundadora de Consultora Contraportada, empresa que cumple 30 años, actualmente es CEO de Asiento VIP, desde donde continúa vinculada a proyectos relacionados con la cultura y la comunicación.

La doctora Gema Esteban Bueno ha recibido el Premio de la Ciencia y la Tecnología en Femenino por su trayectoria como médica de familia, investigadora y especialista en enfermedades raras, especialmente en el síndrome de Wolfram. En 1999 fundó la Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram y desde entonces ha desarrollado trabajos de atención a pacientes y familias, investigación clínica y coordinación de equipos multidisciplinares. Es investigadora principal en España de los ensayos internacionales TreatWolfram y Audiowolf, en los que Almería es el único centro de la Península Ibérica participante en estos estudios específicos.

Reconocimientos especiales

La gala ha incluido además varios reconocimientos especiales. La organización ha distinguido a Kissy Chandiramani, vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, por su trayectoria de servicio público y su trabajo en la diversificación e innovación de la economía ceutí. El galardón ha sido recogido en su nombre por Nicola Cecchi Bissoni, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte de Ceuta.

También ha sido reconocida Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, por su trayectoria y compromiso con el tejido empresarial. La distinción la ha recogido en su nombre Karima Aomar Dadi.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha recibido igualmente una distinción por su apoyo a la iniciativa y a la visibilidad del talento femenino. El alcalde, Gabriel Amat, ha recibido el reconocimiento de manos de María José Segura Escobar y Rebeca Gómez.

La gala ha concluido con la intervención de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, que ha defendido la necesidad de seguir visibilizando el talento femenino y creando referentes para las nuevas generaciones. «Lo que no se ve, no existe», ha señalado durante la clausura.