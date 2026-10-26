Cinco detenidos por hacerse con 28.500 euros en transferencias tras robar un teléfono móvil en Roquetas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la Operación Noray, ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión ... de robos con violencia, estafas informáticas y blanqueo de capitales. Una actuación que se ha saldado con la detención de cinco personas por su supuesta relación en diferentes hechos delictivos, ha explicado este lunes el cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de mayo tras tener conocimiento, mediante denuncia, de que una persona había sido víctima de un robo con violencia con resultado de lesiones en el Poniente almeriense. Según manifestó el denunciante a la Benemérita, varios individuos le sorprendieron de madrugada cuando regresaba a su domicilio, lo agredieron y le sustrajeron diversos efectos personales.

Entre los efectos sustraídos se encontraba documentación personal y un teléfono móvil, con el que, en base a los resultados de la investigación, se realizaron 24 transferencias bancarias desde su cuenta por un importe total de 28.500 euros.

Los agentes pertenecientes al Puesto Principal de Roquetas de Mar, tras recoger los indicios necesarios y la manifestación de los testigos, sumado uso de diferentes medios tecnológicos, lograron identificar a la totalidad de los autores, así como el destino del dinero sustraído.

Como consecuencia de las investigaciones practicadas, se procedió a la detención de cinco personas, a quienes se les imputan delitos de robo con violencia, estafas informáticas y blanqueo de capitales, siendo puestos a disposición de la Sección y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación 'Alertcops'.