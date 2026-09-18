Cientos de vecinos reclaman soluciones por la situación actual de Las 200 Viviendas

La mañana de este viernes, cientos de personas se manifestaron por las calles de Roquetas para reclamar soluciones ante la difícil situación que atraviesa uno ... de los barrios con más solera del municipio: Las 200 Viviendas. Una manifestación que partió desde el propio barrio y que llegó hasta las puertas del actual Consistorio roquetero. En la manifestación, convocada por la Asociación de Vecinos Los Girasoles, contó con la asistencia de vecinos y con la de miembros de varias formaciones como Luis Manuel Pomares y Martirio Fernández (Vox Roquetas), Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet (Parlamentarios andaluces de Vox), Rafael Torres (PSOE de Roquetas) y Belén Pérez (ex portavoz de IU Roquetas).

La manifestación reflejaba el hartazgo existente por la situación del barrio que se encuentra con distintas problemáticas, que cuentan como eje central la inseguridad. Las problemáticas se cuentan por más de media docena: quejas por venta ambulante ilegal, prostitución en plena calle, agresiones a barrenderos de Urbaser, calles sucias, un mercadillo ilegal y trapicheo de drogas, entre otras situaciones que hacen que la vida en este barrio roquetero sea muy complicado para cada vecino que reside en él.

No en vano, el ambiente que se vivió durante la manifestación, sobre todo a la llegada a las puertas del Ayuntamiento de Roquetas fue tenso. De hecho, uno de los momentos fue el protagonizado por una mujer que le explicaba al regidor municipal, Gabriel Amat, que «y cada vez está peor, los policías aquí metidos. Tenía usted que tener ocho en una punta y ocho en otra y ahí no se ponía ningún mercado todos los días», además de expresarle ella y otros vecinos que «sí podéis», entre aplausos y una sonora pitada.

Ante la protesta vecinal a las puertas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el alcalde, Gabriel Amat, respondía que «mi compromiso, por amor propio, es trabajar para buscar soluciones a los problemas del barrio de Las 200 Viviendas». El primer edil daba la razón a los representantes vecinales en sus demandas y explicaba que desde el Ayuntamiento van a hacer todo lo que este en su mano «dentro de nuestras competencias para que el mercadillo ilógico, indebido y sin licencia no se monte donde está, trastornando a los vecinos de una ciudad como es Roquetas y a un barrio como es las 200 Viviendas».

El alcalde, no obstante, dejó muy claro que la competencia de la seguridad ciuda-dana es del Gobierno de la nación. «En ese mercadillo se vende de todo. No voy a ir más allá. Pero para eso esta el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado que son los que tienen que controlar lo que allí sucede». Dicho esto, Amat reconocía que «el Ayuntamiento debe estar ahí también y vamos a estar. Y si desde el Gobierno de España no me ofrecen soluciones, ya es por amor propio que tiene este acalde, vamos a hacer lo que sea necesario por mejorar la convivencia. No porque nos corresponda, sino por los ciudadanos del barrio de las 220 Viviendas. Y lo vamos a hacer».