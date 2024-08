«El 95 por ciento de la clientela es nacional y una gran parte es de la provincia»

Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 4 de agosto 2024, 19:26 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Long Phan (Almería, 1986) es junto a sus hermanos Quan y Van, uno de los copropietarios del restaurante 'El Cantón', situado en la Urbanización de Roquetas de Mar. Este restaurante, que recibió en 2023 un premio de la Hostelería Almeriense, concretamente en la categoría de mejor Restaurante de Cocina Internacional, ha conseguido trascender como un pequeño paraíso gastronómico en la provincia a pesar de las dificultades que implica el trabajo en la hostelería y la llamativa historia familiar.

–¿Cuándo llegasteis a España?

–La historia de mis tres padres que de Vietnam, llegaron en el 80 a España. Pasaron unos meses en la Línea de Concepción, en Cádiz, estuvieron unos meses y ya se fueron a San Pedro de Alcántara, en Málaga. De allí pasaron seis años desde 1980 al 1986, que vieron que había un local disponible en Roquetas, que era precisamente éste. Y desde esa fecha, en 1986, estamos aquí operativos en Roquetas de Mar.

–¿Porqué decidió venir tu familia a España?

–Mis padres y mis hermanos eran refugiados de la guerra de Vietnam. Abandonaron a Vietnam para buscarse un futuro mejor y más seguro. Porque hubo conflicto armado también, postguerra, famosa guerra de Vietnam, que fue un ataque de Vietnam a Camboya y a China eso no le hizo gracia, porque era la potencia comunista allí, era Asia, exceptuando Rusia. Mi padre era mitad chino, mitad vietnamita, y eso a los vietnamitas no le hizo gracia. Y mi padre dijo: por seguridad tengo que irme de aquí.

–Al llegar a España, ¿su familia estaba decidida a abrir este restaurante?

–Lo que sé de la historia es porque mis padres me lo han comentado. Cuando llegué a España, lo primero era, donde fueres, haz lo que vieres, y no quedarse parado. Mis padres se buscaron todo tipo de maneras para sobrevivir. Encontraron trabajos más estables en San Pedro de Alcántara, hasta que pudieron ahorrar. Mi familia vio un anuncio, en un periódico, de que se vendía un local. Y mi padre se fue a la aventura a adquirirlo, que era éste.

–Este establecimiento es conocido como uno de los mejores restaurantes asiáticos del Poniente. ¿Qué piensas sobre ese reconocimiento? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?

–Recibimos un premio el pasado año y lo consideramos como un reconocimiento de nuestra trayectoria y el trabajo realizado. Y eso también nos da muchas fuerzas para seguir adelante. Y, obviamente, con los pies en el suelo, con mucha humildad también. Porque sabemos que la competición es brutal. Tenemos que estar al pie del cañón todos los días.

–¿Cuál es vuestro estilo gastronómicamente hablando?

– La fusión que hacemos con las comidas chinas y vietnamitas, le damos un toque mediterráneo.

–¿Cuáles son algunos de los platos más destacados del local?

–Uno de ellos es el secreto con teriyaki. Es carne de secreto, cortada en láminas, va rebozado, y damos salsa japonesas de teriyaki y jengibre por encima. Otra es ternera con salsa de alubias negras, que es muy demandada.

–¿Cuándo reciben más clientela, ¿en verano o en invierno?

–Afortunadamente, no nos falta clientela. No somos arrogantes, pero tenemos bastante influencia. En verano, la gente viene más aquí.

–¿Cuál es el perfil de la clientela?

–Sobre todo parejas y familias, es lo que más viene. El 95% de la clientela es nacional y un porcentaje elevado es de la provincia.

–¿Tienen muchas reservas?

–Teníamos bastantes reservas antes de 2015. Y cuando tuvimos la reforma del exterior local, en 2019, hubo un crecimiento exponencial.

–En la hostelería hubo un cambio que afectó a la sociedad almeriense que es la tapa con suplementos. ¿Ha venido para quedarse?

–Por los bares, por las tapas, he visto que ya los Tapas Gourmet, los suplementos, se han quedado porque llevan muchos años ya. Empezó en el 2014 cuando fue a la moda, y estamos ya en 2024, han pasado ya 10 años, así que sí, se ha quedado. Antes no se necesitaba reservar, porque era menos gente, pero por el auge, sobre todo, de las redes sociales, de Internet, entonces eso facilita más las cosas, e incluso ya la reserva es algo común. Realmente para el cliente supone un poco de planificación y para nosotros tenemos asegurado el trabajo y te ajusta los tiempos en la cocina.

–¿Qué cambio le ha hecho la gastronomía asiática a la española?

–Se expande la cultura al fin y a cabo, y aparte, que a la gente esa le gusta probar cosas nuevas. De hecho, el asiático siempre ha sido lo más exótico, lo más fuera de lo común. La cocina asiática tiene muchas salsas también.

–Según la percepción del sector hostelero, el peso del turismo está decayendo un poco en esta localidad. ¿A qué cree que es debido?

–A raíz de la crisis de 2009, del boom inmobiliario, la gente ya no gasta tanto. Se han visto muchas cosas, como pedirse cinco platos y dejarse los cuatro, y pagarlos, y daba igual. También influyen los turismos extranjeros, escoger otros sitios. También ha afectado el turismo de caravanas por parte de la gente extranjera. Está más masificada. Hace tiempo solo veía dos o tres caravanas, y ahora hay varias zonas de Roquetas de Mar que están colapsadas de caravanas. Se van al supermercado, compran cuatro cosas y se quedan en la caravana.

–Ya que su familia proviene de Asia, allí hay una cosa que en España se está perdiendo que es la industria. Un turismo bien llevado, pero con una industria potente hace que no dependamos siempre desde fuera. ¿En Roquetas cree que hay alguna industria que os puede ayudar tanto para el turismo y la hostelería?

–No lo había pensado de esa manera, pero se podría potenciar un poco más la industria aquí, a nivel comarcal. Estamos muy agregados con los invernaderos. La mayoría de la gente en Roquetas tiene tierras, por ende, invernadero. La industria sería una buena opción importante aquí, para la creación de empleo, y ya también el interés de las empresas, compañías, para invertir dinero aquí en Roquetas también, que se quedara aquí. Al fin y al cabo, es aumentar el poder positivo de la gente, que puedan comer tranquilamente sin tener que pensar en su economía.

–Para mejorar el turismo en Roquetas, ¿qué se podría hacer?

–Fomentar no solo el turismo de playa, sino más la cuestión cultural, las zonas emblemáticas de Roquetas. Y también mejorar el ocio nocturno, no hay apenas nada. Sabemos lo que conlleva, pero darle más mano izquierda porque no hay. Muchos turistas jóvenes me preguntan: ¿dónde se sale aquí, en Roquetas. Y les digo que está cerrado o que tienen que irse a Aguadulce.