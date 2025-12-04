CienciaPark consolida la divulgación científica en Roquetas

Roquetas celebró la VI edición de Ciencia Park, un evento ya consolidado en la agenda educativa y familiar del municipio, que volvió a congregar a ... cientos de personas en torno a la ciencia, la creatividad y el aprendizaje interactivo.

Organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Gobierno Interior y Educación, Ciencia Park desarrolló su programación en tres espacios del municipio —Parque Andrés Segovia, Parque de Los Bajos y Plaza de Toros— ofreciendo decenas de actividades gratuitas que registraron un lleno continuo.

Entre ellas, charlas de divulgadores de YouTube, un planetario móvil, reacciones químicas en directo, teatro científico y talleres experimentales, acercando la ciencia a los más jóvenes de manera divertida, accesible y participativa.

El concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó que Ciencia Park «refleja la apuesta del Consistorio por ofrecer actividades educativas de calidad, capaces de despertar la curiosidad científica y fomentar vocaciones desde edades tempranas». En este sentido, subrayó que «iniciativas como ésta sitúan a Roquetas de Mar como un referente provincial en divulgación y aprendizaje en familia».

La edición de este año 2025 consolida definitivamente a la iniciativa Ciencia Park como uno de los grandes encuentros educativos del municipio, reforzando la línea de trabajo del Ayuntamiento para impulsar una educación innovadora fuera del aula. La propuesta combina divulgación, experimentación y entretenimiento, creando espacios que facilitan la participación activa de niños, jóvenes y familias.