Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las actividades de CienciaPark en el municipio costero. IDEAL

CienciaPark consolida la divulgación científica en Roquetas

Roquetas de Mar hace balance de la iniciativa de CienciaPark tras una multitud de actividades los últimos días

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:15

Comenta

Roquetas celebró la VI edición de Ciencia Park, un evento ya consolidado en la agenda educativa y familiar del municipio, que volvió a congregar a ... cientos de personas en torno a la ciencia, la creatividad y el aprendizaje interactivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  2. 2 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  3. 3

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  4. 4 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  5. 5 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  6. 6 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas
  9. 9 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  10. 10 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal CienciaPark consolida la divulgación científica en Roquetas

CienciaPark consolida la divulgación científica en Roquetas