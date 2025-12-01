Ciencia física, scape room y teatro para cerrar CienciaPark en Roquetas

Bajo el lema 'La magia de la ciencia en familia', el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Gobierno Interior y Educación, ... puso en marcha la VI edición de Ciencia Park, un evento consolidado dentro del calendario municipal y que este año volvía coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia.

La cita tuvo lugar los días 22, 28,29 y 30 de noviembre con una programación ampliada, nuevas actividades y propuestas diseñadas para acercar la ciencia, la tecnología y el descubrimiento a familias, escolares y público de todas las edades.

El sábado 22 de noviembre, el municipio de Roquetas de Mar daba comienzo con una de las actividades de la iniciativa CienciaPark para llevar la 'magia de la ciencia en familia'.

Youtubers

La actividad principal fue la charla con reconocidos youtubers especializados en divulgación educativa, que tuvo lugar ese sábado 22 de noviembre, de 19.00 horas a 20.30 horas, en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. En este acto participaron elprofeconclase, con 'Cada nota cuenta'. Laurimathteacher, con 'De la clase al algoritmo: comunicar ciencia en tiempos de TikTok' y vivimathteacher, con 'Demasiado joven para ser tutor… o no'. Se trataba de una actividad especialmente orientada al público juvenil y a las familias, donde se abordaron las nuevas formas de comunicar ciencia y educación a través de plataformas digitales, el impacto de estos contenidos en los más jóvenes y el papel de los divulgadores en el entorno educativo actual.

CienciaPark continuó el pasado viernes 28 por la tarde con los primeros talleres de ciencia, que incluyeron actividades como un minilaboratorio, un escape room científico y diferentes demostraciones en el nuevo espacio del Parque Andrés Segovia, donde las familias pudieron iniciarse en experimentos y dinámicas participativas.

Otras actividades

De forma paralela, el planetario se instaló en la Plaza de Toros, que se mantuvo en funcionamiento durante todo el fin de semana. Durante la jornada del sábado, Ciencia Park continuó ofreciendo propuestas destinadas al descubrimiento y la curiosidad. Los asistentes participaron en talleres de ciencia física recreativa, nutrición, vida sana y ciencia en la cocina o representaciones teatrales bajo el título 'Coeducaciencia: Mujeres en la Ciencia'.El domingo, la programación prevista para esa jornada contemplaba nuevas sesiones de talleres de escape room, actividades de ciencia y teatro en el Parque de Los Bajos y en la Plaza de Toros, consolidando un fin de semana repleto de propuestas que combinan ocio y aprendizaje, pensadas para familias.

Durante la presentación de este evento, el concejal de Gobierno Interior y Educación, José Juan Rodríguez, destacó que «Ciencia Park se ha convertido en uno de los eventos familiares más esperados del año, con actividades que combinan ocio, aprendizaje y divulgación científica de una forma divertida. Nuestra prioridad es ofrecer a los vecinos una programación dinámica y accesible que despierte curiosidad y fomente la creatividad, especialmente entre los más pequeños».

Crecimiento

El concejal de Gobierno Interior y Educación y portavoz del Grupo Popular en Roquetas, José Juan Rodríguez, subrayó que «Ciencia Park vuelve a crecer este año, sumando más talleres, nuevos contenidos y la participación de divulgadores que conectan con el público joven».

Como en ediciones anteriores, las actividades se desarrollaron en diferentes espacios del municipio, como el Parque Andrés Segovia de Aguadulce, la Plaza de Toros, y las dependencias municipales de Los Bajos, que este año ampliaron su oferta con talleres, espectáculos y una charla divulgativa con invitados muy conocidos entre el público joven para esta nueva edición de CienciaPark.