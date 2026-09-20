El Centro Vivaldi vive una jornada llena de música y ocio por el Día del Alzheimer

El Centro de Día para Mayores Vivaldi de Roquetas organizó un extenso programa de actividades para el pasado viernes, 18 de septiembre, con motivo del ... Día Mundial del Alzheimer (el 21 de septiembre). Este espacio, ubicado en la Avenida Reino de España, número 184, Pasaje Polonia 14, contó con una jornada de puertas abiertas durante la mañana.

La programación del centro se inició a las 11.00 horas con la recepción de familiares y autoridades. Quince minutos más tarde, prosiguió la jornada con la presentación de las distintas actividades llevadas a cabo por el equipo y por las personas usuarias. Primeramente, se encontraba Fisioterapia, a cargo de la fisioterapeuta, Vanesa Iruela Manzano; el taller de musicoterapia, con las psicólogas Blanca Montesinos Navarro y Tania Belén Gómez Escobar; el taller de psicomotricidad fina, con la integradora social, Gema Pinilla Pérez, y el taller sensorial, a cargo de la trabajadora social, Elena López González.

A las 11.45 horas, se realizó la charla del doctor Sergio. R. Martínez Peláez, que explicó la visión del papel del médico de familia en la enfermedad del Alzheimer a través de los mitos y leyendas. Además, de exponer 'Cuidando al cuidador': sanar tus manos para seguir acompañando.

A las 12.30 horas, el centro acogió una actuación musical de la cantante almeriense Sensi Falán, y minutos después dio comienzo la degustación de aperitivos de bienvenida y venta de objetos solidarios como jabones caseros, bolígrafos y otros elementos, además del sorteo de las papeletas solidarias. Al evento asistió Desirée Sánchez, ex directora del centro y psicóloga; Dunia Benamar, directora en funciones del centro; Gabriel Amat, alcalde de Roquetas; María Dolores Moreno, edil de Servicios Sociales e Inclusión y María Ángeles Alcoba, edil de Mujer, Participación ciudadana y Mayores.

El alcalde tuvo la oportunidad de saludar a los más de 40 usuarios que acuden cada día a este centro en el que se les presta una atención integral y, al mismo tiempo, sirve de soporte a las familias favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral. Amat quiso transmitir la disposición del Ayuntamiento para seguir colaborando con asociaciones y colectivos en todo aquello que puedan necesitar y que contribuya a la mejora de la calidad de vida de estas personas.

Por su parte, Desirée Sánchez, psicóloga, explicó a IDEAL que «desde nuestra asociación queremos poner en valor la importancia de acompañar, cuidar y comprender a las personas con Alzheimer y a sus familias. Detrás de cada diagnóstico hay una historia, unos afectos y una vida que sigue mereciendo respeto, atención y cariño, Nuestro compromiso es seguir trabajando para que ninguna persona ni ninguna familia se sienta sola en este camino».