El Centro de Salud Puebla de Vícar acoge una nueva colecta de sangre Las extracciones se llevarán a cabo este lunes y martes, de 17.00 a 21.00 horas

J. C. Vícar Lunes, 20 de octubre 2025, 16:58

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplazará el próximo lunes y el martes hasta el Centro de Salud de Puebla de Vícar, al objeto de realizar extracciones de sangre a todos aquellas personas que deseen hacer donación de la misma.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería hace un llamamiento a los vecinos de Vícar para que acudan a donar su sangre en esta nueva visita, que forma parte de la campaña que el citado centro de transfusiones viene realizando por diversos municipios de la provincia.

La colecta de sangre espera encontrar una vez más la solidaridad de los vicarios de cara a este tipo de llamamientos en los que demuestran con su elevada participación un carácter solidario, que se espera se vea reafirmado en esta nueva ocasión.

De hecho los datos de las últimas dos jornadas de extracciones que han tenido lugar en Vícar, arrojan unos resultados excelentes, con la participación de un total de 180 personas. Además, del total de bolsas de sangre recogidas entonces, 146 lo fueron de sangre y 18 plasma, produciéndose un total de 16 exclusiones por motivos diversos.

Las extracciones de la semana próxima se realizarán, en dos jornadas, en horario de tarde, comenzando a las 17:00 horas y finalizando a las 21:00 horas. Los interesados en donar su sangre deben tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kg. Un médico estará a disposición de los donantes para atender aquellas cuestiones que relacionadas con el estado de salud a la hora de realizar la donación, se planteen.

Desde del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería se ha pedido la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, de cara a poder prestar la mayor atención a los donantes, que de forma voluntaria y altruista acudan a donar su sangre para mejorar la salud de enfermos y accidentados. Asimismo se recuerda que todos aquellas personas que hayan ya donado sangre antes de Agosto de este año pueden volver a hacerlo, siempre que no lo hayan hecho más de 3 veces en el último año si es mujer; o cuatro veces, en el caso de los hombres.