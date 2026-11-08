El Centro Municipal de Información de Roquetas desarrolla una jornada para recuperar las recetas tradicionales

El Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la Asociación de Mujeres Dulcemar, desarrolla una jornada ... gastronómica dedicada a recuperar y poner en valor las recetas tradicionales de nuestra comarca. Durante esta actividad, las participantes compartieron conocimientos, experiencias y sabores de antaño, recuperando platos tan representativos de nuestra gastronomía como las tradicionales gachas.

Una iniciativa que pone en valor el patrimonio gastronómico, fomenta la convivencia y contribuye a mantener vivas las tradiciones culinarias que han pasado de generación en generación.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas prepara la celebración de la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico MareTerra, que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

La Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación de los servicios de organización, producción, contenidos, comunicación, movilidad y atención integral de este encuentro gastronómico, cuyo presupuesto máximo de licitación asciende a 66.000 euros, IVA incluido.

La celebración de esta segunda edición dará continuidad al congreso que tuvo lugar por primera vez en septiembre de 2025 y que reunió a profesionales de la gastronomía, la hostelería, la agricultura y la pesca, así como a expertos relacionados con el turismo gastronómico.

El Congreso MareTerra tiene como finalidad dar a conocer la gastronomía local y provincial, poniendo especial atención en los productos de la huerta y el mar, así como en el trabajo que desarrollan los profesionales de los sectores vinculados a la producción agroalimentaria y la restauración.

Esta actividad se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de Roquetas, una iniciativa cofinanciada al 50 por ciento por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.