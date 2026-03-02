Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El concejal de la formación socialista, Rafael Torres. IDEAL

Celebran el inicio del IES Las Marinas tras años de «maltrato» de la Junta

El concejal Rafael Torres denuncia que, pese a tramitarse a la vez que el IES de Las Salinas, este último está casi terminado mientras que el de Las Marinas apenas arranca

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 2 de marzo 2026, 18:07

El PSOE de Roquetas de Mar celebró este lunes, 2 de marzo, el inicio de las obras del IES de Las Marinas, una infraestructura «vital ... y largamente esperada» que, sin embargo, llega tras años de parálisis administrativa bajo los gobiernos de Moreno Bonilla.

