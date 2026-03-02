Celebran el inicio del IES Las Marinas tras años de «maltrato» de la Junta

El PSOE de Roquetas de Mar celebró este lunes, 2 de marzo, el inicio de las obras del IES de Las Marinas, una infraestructura «vital ... y largamente esperada» que, sin embargo, llega tras años de parálisis administrativa bajo los gobiernos de Moreno Bonilla.

El concejal socialista, Rafael Torres, denunció que la gestión de este centro evidencia un claro «maltrato» hacia el barrio, «consentido y justificado» por el alcalde, Gabriel Amat. Asimismo, Torres recordó que los proyectos de los institutos de Las Marinas y Las Salinas se iniciaron de forma paralela.

«Se encargaron a la vez, pero la realidad hoy es incontestable: mientras el de Las Salinas encara su recta final, el de Las Marinas acaba de empezar. Es la prueba de que para el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, los vecinos de Las Marinas son ciudadanos de segunda», sentenció el concejal.

Para el edil, el trato diferenciado también se vio en el plano institucional, ya que «Moreno Bonilla vino a ponerse la medalla y a colocar la primera piedra en Las Salinas con un acto cuidado con mimo; hoy, parece que para Las Marinas no ha tenido tiempo en su agenda».

Desde el PSOE resaltan que el retraso en Las Marinas es especialmente grave dada la demanda de plazas actual. «A diferencia de Las Salinas, aquí no había espacio ni para aulas prefabricadas. Se han hecho parches dividiendo al alumnado en tres ubicaciones distintas en un radio de casi un kilómetro, con los problemas de desplazamiento y falta de servicios que eso conlleva», explicó Torres, quien añade que la precariedad llegó al extremo de que, al inicio de curso, «en algunos edificios no había ni mesas suficientes para los alumnos, como ya denunciamos».

Rafael Torres fue especialmente crítico con la negativa de Gabriel Amat a colaborar para desatascar el proyecto. «Presentamos una moción para que el Ayuntamiento adelantara el dinero y agilizara el inicio, como se ha hecho en otras ocasiones, pero Gabriel Amat se quedó solo rechazando la propuesta y condenando al barrio a un año más de espera innecesaria».

El concejal socialista considera que este caso es un síntoma más de la «nula defensa de los intereses municipales» por parte del alcalde frente a la Junta de Andalucía. Para Torres, «Amat ha perdido toda la valentía desde que llegó Moreno Bonilla».

A su vez, el concejal de la formación socialista añadió que «ahora calla ante el déficit de médicos en los centros de salud, ahora se niega a reclamar un conservatorio que sí pidió otras veces, tampoco quiere pedir un centro de salud para Aguadulce Norte, que es muy necesario y que ya se planificó hace años, tampoco quiere pedir la cesión de la Residencia de Tiempo Libre para usos culturales y sociales pese a que la propia Junta se ha mostrado dispuesta a estudiarlo… está claro que Roquetas de Mar ya no es su prioridad si se trata de reclamar a sus jefes de Sevilla», concluyó Torres recordando algunas mociones socialistas que no prosperaron en el Pleno por la negativa del Partido Popular.