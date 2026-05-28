El Castillo de Santa Ana albergará los plenos mientras duren las obras del futuro Ayuntamiento de Roquetas

«Los plenos (del Ayuntamiento de Roquetas de Mar) los podemos hacer en un salón fenómeno que tenemos, que es el Castillo de Santa Ana, ... ya que está todo previsto y organizado», así informaba Gabriel Amat, alcalde del municipio, sobre el lugar donde se realizarán los plenos mientras duren las obras previstas para el futuro Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Una noticia que ya adelantó IDEAL el pasado 11 de mayo de 2025 enunciando que «el Pleno de Roquetas se traslada por obras: el Castillo de Santa Ana gana enteros». Unas obras que para que comiencen debe derribarse el actual Consistorio, que en palabras del propio alcalde explicó en la rueda de prensa realizada este miércoles en el Museo Casa Anita que «si podemos tener (el edificio) tirado a finales de este año, sería un logro bastante importante que lo tengamos tirado y lo tengamos adjudicado o pendiente de adjudicar».

En base a esa respuesta del primer edil, los plenos que se celebraban en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (segunda planta del edificio municipal) se trasladarían a finales de este año y hasta que finalicen las obras al Castillo de Santa Ana. Sin embargo, el Castillo de Santa Ana no era la única opción que tenía pensada el alcalde para la realización de los plenos. También se barajaba la idea de trasladarlos al Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas, ubicado en la calle Pintor, número 28, tiene una superficie construida de 2.751 metros cuadrados divididos en tres plantas.

Este edificio cuenta con salas de usos múltiples y zonas específicas para formación, así como salas de conferencias y servicios, espacios para talleres, mediateca y un salón de actos, además de ser la sede de la asociación de la tercera edad de este barrio.

Nuevo ayuntamiento

La mañana de este miércoles, el museo Casa Anita de Roquetas acogía una rueda de prensa para dar a conocer uno de los grandes proyectos que tiene previsto el equipo de Gobierno de Gabriel Amat: un nuevo Ayuntamiento para todos los roqueteros, que impacta por la modernidad, el diseño estético y una mayor funcionalidad.

Además, este proyecto incluye la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes, una actuación estratégica que supondrá una transformación urbana y administrativa sin precedentes en el centro del municipio. El nuevo Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio. El diseño prioriza valores como la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la flexibilidad de uso y la calidad arquitectónica.

Entre sus principales características destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El edificio contará además con un gran atrio central que actuará como elemento vertebrador de la actividad institucional y permitirá conectar visual y funcionalmente los distintos espacios. El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso.

La actuación incorpora igualmente un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, incluyendo espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, así como zonas de archivo, instalaciones y servicios internos del edificio.

Centro urbano

El proyecto no se limita al edificio institucional, sino que incluye una importante ampliación y remodelación del espacio público circundante con el objetivo de crear un nuevo eje cívico y administrativo en el corazón de Roquetas de Mar. Para ello se libera parte del suelo actualmente ocupado por edificaciones, más de 560 metros cuadrados, que pasarán a integrarse en la ampliación de la Plaza de la Constitución y en nuevos espacios públicos.

La propuesta busca conectar de forma natural la Plaza de la Constitución con la Plaza Luis Martín y consolidar un gran salón urbano como nuevo espacio simbólico e identitario del municipio. El edificio se retranquea para ampliar la plaza y se abre mediante un gran atrio que permitirá atravesarlo y reforzar la continuidad urbana.