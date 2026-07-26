Una casa más grande para todos los roqueteros

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas vuelven a unir sus fuerzas para hacer realidad importantes proyectos para el municipio. La institución ... provincial participará en la financiación de esta actuación que dotará a Roquetas de una nueva Casa Consistorial adaptada a las necesidades y densidad demográfica actuales, así como en la transformación integral de la Plaza de la Constitución.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, visitó Roquetas para mantener un encuentro de trabajo con el alcalde, Gabriel Amat, y valorar la participación de Diputación en el proyecto y conocer los principales detalles de esta actuación estratégica que supondrá una transformación urbana y administrativa sin precedentes en el centro del municipio. Gracias a la colaboración entre Diputación y Ayuntamiento, la institución supramunicipal aportará a estas obras una inversión de 3 millones de euros que se distribuirán entre este año y 2027 con 1,5 millones de euros para cada periodo.

El proyecto para la construcción del nuevo ayuntamiento y la remodelación de su entorno se estima en 15 millones de euros. En la actualidad se encuentra en la fase previa a la publicación de la licitación.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, afirmó que «una vez más, Diputación y Roquetas sellan una alianza en favor de toda la sociedad para hacer realidad la construcción de un nuevo ayuntamiento y entorno en el corazón del municipio. Roquetas es uno de los municipios que más ha crecido en las últimas décadas de la provincia, Andalucía y toda España y esta realidad hace necesario que los vecinos dispongan de un nuevo ayuntamiento con unas dependencias más cómodas, eficientes, accesibles, cercanas y modernas».

Una gran ciudad del siglo XXI

García Alcaina subrayó que el nuevo edificio «será el que requiere una gran ciudad del siglo XXI, a la altura de lo que merecen los roqueteros. El resultado será una transformación completa de este centro urbano con un entorno por y para las personas con más calles peatonalizadas o nuevos atractivos como un museo o un observatorio urbano. Diputación está al lado de los 103 municipios y de los proyectos transformadores que traen prosperidad a la provincia de Almería».

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia del apoyo que va a prestar la Diputación Provincial de Almería para hacer realidad la futura Casa Consistorial y ampliar la transformación y remodelación de su entorno y de la Plaza de la Constitución. Un proyecto estratégico que permitirá modernizar los servicios públicos municipales y transformar Roquetas en un espacio más accesible, sostenible, abierto y pensado para las personas.

Gabriel Amat agradeció el compromiso y la colaboración de la institución provincial con los municipios. «Quiero agradecer el apoyo de la Diputación Provincial y la importante labor que realiza para ayudar a los ayuntamientos a impulsar proyectos que permiten seguir mejorando nuestros pueblos y ciudades y, sobre todo, contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los almerienses», apuntó el primer edil.

«La colaboración entre administraciones es fundamental para sacar adelante actuaciones importantes para nuestros vecinos. Este apoyo nos permitirá seguir avanzando en un proyecto de futuro para Roquetas de Mar, no solo con la construcción de una nueva Casa Consistorial, sino también con la ampliación y transformación de todo su entorno y de la plaza, creando nuevos espacios públicos para el disfrute y la convivencia de los ciudadanos», remarcó el alcalde.

Un espacio eficiente

El proyecto prevé sustituir la actual y fragmentada sede municipal por un edificio de nueva planta que ofrezca respuestas reales a las necesidades organizativas de una población que ya supera los 115.000 habitantes. Concebido como el próximo gran referente urbano del municipio y la «casa» de la ciudadanía, el diseño de este renovado Ayuntamiento vertebrará su arquitectura de máxima excelencia en torno a la transparencia, accesibilidad universal, sostenibilidad y la eficiencia, con unas instalaciones modernas, versátiles y volcadas por completo en el servicio al ciudadano.

Entre sus principales características destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en la planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso. La actuación incorpora igualmente un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, incluyendo espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, así como zonas de archivo, instalaciones y servicios internos del edificio.

Un nuevo entorno en el epicentro del municipio

Esta intervención estratégica transformará el corazón de Roquetas de Mar mediante la creación de un nuevo eje cívico y administrativo que rebasará los límites del propio edificio consistorial. Con la liberación de suelo actualmente edificado, se recuperarán más de 560 metros cuadrados de espacio público para integrarlos a la Plaza de la Constitución, la cual se unirá de manera natural con la Plaza Luis Martín para dar vida a un gran «salón urbano» con identidad propia.

Este diseño se verá reforzado por el retranqueo del Ayuntamiento y un gran atrio central abierto que los peatones podrán atravesar, garantizando así la continuidad del tránsito por el centro de la ciudad.

La remodelación de todo el entorno se guiará por estrictos criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y confort climático, incorporando zonas estanciales con bancos lineales, iluminación LED de bajo consumo, materiales de alta durabilidad y jardines de infiltración con vegetación mediterránea. El propósito definitivo de esta obra es dinamizar el centro urbano, potenciar la movilidad peatonal y ofrecer un entorno más amable y habitable para la convivencia entre vecinos y visitantes.