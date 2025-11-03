Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La adecuación y obra defensa de la Rambla de San Antonio de Aguadulce son una de las inversiones del presupuesto del 2026. Javier Cortés

Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas

Las cuentas del próximo año contarán con algo más de 21 millones de euros de inversiones, según el borrador del presupuesto de Roquetas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:17

El próximo jueves el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevará a pleno para su aprobación inicial el presupuesto municipal para el ... ejercicio 2026 que asciende a 129.603.000 euros, lo que supone un incremento del 4,42% respecto al año anterior y consolida la senda de expansión económica del municipio, reflejando la buena salud financiera del Ayuntamiento.

Te puede interesar

