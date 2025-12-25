Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gabriel Amat en su despacho del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. IDEAL

La Casa Anita y la Sede Judicial se cuelan en el mensaje de Navidad de Amat

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, menciona varios proyectos y felicita la Navidad a todos los vecinos roqueteros

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 25 de diciembre 2025, 19:58

«Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a todos mis ciudadanos para felicitar estas navidades, éste próspero año nuevo del año que viene ... que tenemos muchísimas ganas de que venga, pero también tenemos muchas ganas de vivirlo y trabajar para dar calidad, dar servicio a nuestra gente», así iniciaba el tradicional mensaje navideño el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la noche del pasado miércoles 24 de diciembre desde su despacho del Ayuntamiento, acompañado de un belén y de las banderas de Andalucía, España y Roquetas.

