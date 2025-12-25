La Casa Anita y la Sede Judicial se cuelan en el mensaje de Navidad de Amat

«Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a todos mis ciudadanos para felicitar estas navidades, éste próspero año nuevo del año que viene ... que tenemos muchísimas ganas de que venga, pero también tenemos muchas ganas de vivirlo y trabajar para dar calidad, dar servicio a nuestra gente», así iniciaba el tradicional mensaje navideño el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la noche del pasado miércoles 24 de diciembre desde su despacho del Ayuntamiento, acompañado de un belén y de las banderas de Andalucía, España y Roquetas.

El primer edil roquetero continuó su discurso contando que «en estos últimos días, en este mes de diciembre, hemos tenido la gran oportunidad de hacer tres, cuatro edificios, por así decirlo, porque una es una magnífica Rambla de San Antonio (en Aguadulce); otra es la (la futura) sede judicial, que se ha puesto la primera piedra; otro ha sido la Casa Anita, el museo de Anita Guerrero y otro ha sido muy importante para todos los ciudadanos es el convenio que hemos firmado con la Junta de Andalucía para hacer el depósito de 70.000 metros cúbicos de agua (en Aguadulce) para que no tengamos nunca más un corte sin poder tener nosotros y preparar los depósitos para tener ese agua que necesita la gente».

El máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue finalizando el discurso con estas palabras: «esto quiere decir que nosotros, lo que tenemos que seguir sin descanso es trabajar, trabajar y trabajar para darle servicio a nuestra gente, al municipio de Roquetas y como estamos en los últimos días del año, como he dicho al principio, os felicito, os doy mi cariño, mi respeto y mi felicitación en estas navidades que lo pasemos todos en compañía de nuestra familia, que lo pasemos todos lo mejor posible y que el año que viene podamos estar aquí todos, siempre y cuando, Dios nos lo permita y tengamos una vida normal y con ganas de trabajar».

Mismamente, el pasado sábado, 20 de diciembre, el Partido Popular de Roquetas de Mar vivió una velada muy especial con su tradicional encuentro de Navidad en la localidad costera. «Fue un orgullo ver este salón lleno de compañeros, afiliados y amigos; la prueba de que, como bien se dijo, somos una gran familia que está más unida que nunca», según informaba en sus redes sociales el PP de Roquetas.

A este acto asistió el presidente provincial, Ramón Fernández - Pacheco, y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, para hacer balance de un año intenso y cargar pilas para el decisivo 2026.

Gabriel Amat, alcalde del municipio, comentó que «el Partido Popular es una gran familia y debemos seguir trabajando con fuerza y coraje para seguir siendo el partido en el que más confían los almerienses».