Carrozas, maratón y procesión de la Virgen del Carmen por las Fiestas de Aguadulce

Las fiestas de Aguadulce en honor a la Virgen del Carmen, uno de los festejos patronales más populares y participativos del municipio, comenzarán de forma ... oficial el próximo martes 14 de julio. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Delegación de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, en colaboración con la Comisión de Fiestas, ha organizado una amplia programación que contempla actividades lúdicas, infantiles, deportivas y de convivencia destinadas a vecinos y visitantes de todas las edades, junto con la celebración de los tradicionales actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha animado a vecinos, turistas y visitantes a participar y disfrutar de estos días de celebración y convivencia. «Las fiestas de Aguadulce son una oportunidad para compartir momentos con familiares y amigos, disfrutar de nuestras tradiciones y mantener viva la devoción a la Virgen del Carmen, especialmente vinculada a nuestros pescadores y marineros», ha destacado.

El alcalde ha agradecido también el trabajo y la implicación de la Comisión de Fiestas, asociaciones, colectivos, trabajadores municipales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todas las personas que colaboran en la organización y desarrollo de las actividades previstas durante estos tres días.

Programación

La primera jornada de las fiestas comenzará el martes 14 de julio a las ocho de la mañana con el tradicional chupinazo anunciador del inicio de las celebraciones. A lo largo de la mañana se desarrollarán el torneo de ajedrez «Virgen del Carmen», actividades infantiles con hinchables y animación, talleres de pintacaras y globoflexia y la Fiesta de Juegos Tradicionales «Juegos en Familia».

A la una de la tarde comenzará la Feria del Mediodía y, posteriormente, tendrá lugar la comida de hermandad de los socios de la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce.

Durante la tarde, el Puerto Deportivo de Aguadulce acogerá una amplia variedad de actividades y juegos deportivos playeros, competiciones de fútbol playa, tenis playa y vóley playa, un taller infantil de creación de la propia botella sensorial y el tradicional concurso de castillos de arena.

Los actos religiosos comenzarán a las siete y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario. A las ocho se celebrará la Santa Misa y, a continuación, tendrá lugar la bajada de la Virgen del Carmen desde el complejo parroquial hasta la Ermita.

La jornada continuará con el gran desfile de carrozas y grupos de baile y, a las 21:45 horas, tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado de las fiestas en la Plaza Hermanos Martín Escudero. La música será protagonista de la noche con la verbena popular a cargo de la orquesta Alma Andaluza y, a partir de la medianoche, con la actuación del grupo local Jarana.

El miércoles 15 de julio comenzará con el tradicional despertar de cohetes y el Maratón de Caminar organizado por la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce. A lo largo de la mañana se celebrarán también el tradicional Torneo de Dominó «Fiestas de Aguadulce 2025», actividades infantiles, talleres de tatuajes, juegos con globos y una gran gincana de juegos acuáticos.

A las doce del mediodía tendrá lugar el homenaje y entrega de un ramo de flores a la persona mayor de la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce y, posteriormente, se celebrará la Gran Fiesta de la Espuma y dará comienzo la Feria del Mediodía. Por la tarde continuarán las actividades deportivas en la playa y se celebrará el tradicional juego popular «Manolo al Churro».

Uno de los momentos más esperados de las fiestas llegará a las seis de la tarde con la bajada desde la Ermita de la Virgen del Carmen en romería hasta el Puerto de Aguadulce. A las seis y media de la tarde comenzará la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, que partirá desde el Puerto de Aguadulce hasta el Puerto de Roquetas de Mar.

A las ocho y media de la tarde se celebrará la Santa Misa en el Puerto Deportivo de Aguadulce, junto a la torre de control. La jornada finalizará con la verbena popular amenizada por el grupo Alma Andaluza y, a partir de la medianoche, con la actuación de la orquesta Pentagrama.

El jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen y jornada grande de las fiestas, comenzará con el despertar de cohetes. Durante la mañana se celebrarán una fiesta infantil con hinchables y animación, un stand de purpurina y globoflexia, un concurso infantil de dibujo y pintura y el taller de manualidades «Papeles Animados I».

A la una de la tarde dará comienzo la Feria del Mediodía y, durante la tarde, continuarán las actividades y juegos deportivos playeros y las competiciones de fútbol playa, tenis playa y vóley playa.

Los actos religiosos comenzarán a las siete y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario. A las ocho se celebrará la Santa Misa de Gloria y Alabanza a la Patrona de Aguadulce, la Virgen del Carmen. A las nueve de la noche tendrá lugar la solemne procesión de la Patrona de Aguadulce por las principales calles de la localidad.

La última noche de las fiestas contará con la verbena popular a cargo del grupo Sabor a Menta y, desde la medianoche, con la actuación del grupo Pentagrama. Las fiestas de Aguadulce 2026 finalizarán a las 00:05 horas con el tradicional chupinazo fin de fiestas.