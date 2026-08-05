Carreras de sacos, baile y procesión por las Fiestas de La Cañailla de Roquetas

Tras la finalización de las fiestas de El Solanillo, las fiestas patronales del municipio continúan en Roquetas de Mar con la celebración de Los tradicionales ... festejos de La Cañailla en honor a San Cayetano, que tendrán lugar los días 6 y 7 de agosto. Como es tradición, los actos religiosos comenzarán previamente con el solemne triduo, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de agosto a las 23:00 horas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que estas fiestas constituyen una de las citas más esperadas del verano tanto por los vecinos como por los numerosos visitantes que disfrutan de sus vacaciones en el municipio. Amat sub la importancia de seguir preservando unas celebraciones que forman parte de la identidad y las tradiciones más arraigadas de Roquetas de Mar.

Programación

El jueves 6 de agosto comenzarán las actividades festivas con una intensa jornada dedicada al entretenimiento de pequeños y mayores. A partir de las 10:30 horas se celebrará la tradicional carrera de sacos, seguida del concurso del huevo, la fiesta de la espuma y los populares juegos de la cuchara, la cuerda y la media luna. La programación continuará por la noche con la actuación del grupo de baile Rocío Moreno, a las 21:30 horas, y concluirá con el baile público desde las 22:00 horas.

El viernes 7 de agosto las actividades infantiles volverán a ser protagonistas con los juegos de la piñata infantil y de la silla. A las 20:00 horas se celebrará la misa rociera en honor a San Cayetano, cantada por el Grupo Rociero, tras la que tendrá lugar la solemne procesión por las calles de la barriada. La jornada finalizará con una gran verbena popular que incluirá un concurso de pasodobles y, a medianoche, la tradicional entrega de trofeos.