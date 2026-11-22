A la espera de la aprobación del presupuesto del próximo 2027, el equipo de Gobierno del Partido Popular de Roquetas, encabezado por el alcalde, Gabriel ... Amat, anunció el pasado 18 de noviembre el borrador de los propios presupuestos.

Unos presupuestos, que se aprobarán en el próximo pleno, dada la mayoría absoluta que tiene el PP, y que serán de unos 135.501.711,68 millones de euros, una cantidad ligeramente superior a los presupuestos de este ejercicio, el de 2026, y del que se extraen varias inversiones enfocadas en Ocio, Deporte y Accesibilidad.

Entre los proyectos más destacados para 2027 encontramos la construcción de nuevos campos de fútbol en Las Marinas y proyectos como el nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo.

Los nuevos campos de fútbol de Las Marinas, con una dotación inicial de 296.200 euros en 2027, refuerzan la red de equipamientos deportivos municipales. Se trata de una inversión plurianual que tendrá continuidad en los próximos ejercicios para hacer realidad una infraestructura deportiva que pretende convertirse en centro de entrenamiento destino de equipos procedentes de países con climas fríos lo que contribuirá, a su vez, a la desestacionalización turística que el municipio persigue alcanzar.

La construcción de un nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo permitirán dotar a ambos núcleos de espacios adecuados para la celebración de fiestas patronales tan arraigadas como la Virgen del Carmen así como la celebración de eventos culturales de distinta índole, mejorando su funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

Instalaciones

En materia de accesibilidad, el presupuesto incluye la instalación de un ascensor y una escalera en el Mirador de Aguadulce, que mejorarán el acceso a este espacio para todos los vecinos y visitantes sumando un atractivo turístico más al municipio.

Se refuerzan las instalaciones deportivas municipales con la construcción de nuevas pistas de tenis junto al Estadio Antonio Peroles, la instalación de tres pistas de pádel y la renovación del césped artificial de los campos de fútbol-7 y fútbol-11 en la IDM Las Salinas, así como la reparación de la pista polideportiva de la IDM Pueblo Blanco.

La inversión real recogida en el presupuesto de 2027 se eleva hasta los 16.929.061,27 euros. A esta cifra se suman los remanentes de crédito que se incorporen al ejercicio de 2027 por importe de 23.724.160,51 euros. Una partida que corresponde a gastos con financiación afectada, cuya incorporación es obligatoria y el resto se suma, una vez aprobada, con cargo al remanente líquido de tesorería. Así, el total de inversiones en 2027 alcanzará los 40.653.221,78 euros, para hacer realidad las obras ya en marcha y las previstas para el próximo año.

A su vez, en el área de Deportes e Instalaciones Deportivas sigue siendo fundamental para el equipo de Gobierno. Con 7,2 millones de euros, el Ayuntamiento seguirá mejorando las instalaciones, manteniendo en buen estado los pabellones y piscinas municipales, organización de eventos y fomento del deporte base.